Bir dönemin efsane isimleri hala yaşıyor olsa nasıl görünürdü?

Tüm dünyada tanınan ve döneminde fırtınalar estiren o ünlü isimlerin hala yaşasalardı nasıl gözükeceklerini hiç düşündünüz mü?
İşte fotoğrafçı Alper Yeşiltaş'ın bu soruya çizimleriyle verdiği cevap...
''Son iki hafta boyunca basında yapılan yoğun varsayımlar üzerine, testlerimin HIV pozitif çıktığını ve AIDS taşıdığımı onaylıyorum. Bu bilgiyi bugüne dek gizli tutmamın, yanımdakilerin mahremiyetini korumak adına doğru olacağını düşünmüştüm.
Fakat artık, dostlarımın ve dünya çapındaki hayranlarımın gerçeği bilme vakti gelmiştir ve umarım herkes bu korkunç hastalıkla mücadelede doktorlarıma katılacaktır.
Mahremiyetim benim için her zaman önemli olmuştur ve fazla röportaj vermememle ünlüyümdür. Bu tutumum bundan sonra da böyle devam edecektir, lütfen anlayışla karşılayın''
45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Freddie, bu açıklamadan 24 saat kadar sonra evinde 45 yaşında öldü. Resmi ölüm nedeni AIDS.
Freddie, bugün yaşıyor olsaydı 76 yaşında olacaktı.
John Lennon 40 yaşında hayatını kaybetti.
Beatles hayranı olduğunu söylenen Mark David Chapman tarafından, 8 Aralık 1980'de New York'ta kaldığı otelin önünde öldürüldü.
Lennon vurulduğu anda yanına yaklaşan polis memuru tarafından, aldığı yaranın bilincini etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için adı sorulduğunda "Ben John Lennon, The Beatles'in John Lennon'u" yanıtını verdi.
Lennon bugün yaşasaydı 82 yaşında olacaktı.
Ünlü şarkıcı Amy Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.
Winehouse, bugün yaşıyor olsaydı 39 yaşında olacaktı.
Michael Jackson 25 Haziran 2009 günü, kalp durması sonucu Los Angeles'ta hayata veda ettiği açıklandı.
Daha sonra yapılan otopsilerde ise Jackson'ın ölmeden önce gayet sağlıklı olduğu ve asıl ölüm nedeninin kullandığı kuvvetli anestezi ilacı olduğu açıklandı.
Ölümüyle ilgili doktoruna Şubat 2011'de açılan dava 8 Kasım 2011'de karara bağlandı.
Jackson'ın doktoru Conrad Murray, popun kralına ölümcül olabilecek düzeyde ve ameliyatlarda kullanılan anestetik ilacı (propofol) gerekli teçhizat ve ekip olmadan verdiği, onu ilacı aldığı süreden itibaren alarmlı monitörle izlemesi gerekirken, sanatçının ölümünden önce sevgilisiyle telefonda konuşmak için dışarı çıktığı, bu sırada fenalaşan Jackson'a yanlış ilk yardımda bulunarak ölümüne sebep verdiği gerekçesiyle kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.
Doktorluk lisansı iptal edilen Murray dört yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Michael Jackson yaşasaydı bugün 64 yaşında olacaktı.
Prenses Diana, Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Prenses Diana bugün yaşasaydı 61 yaşında olacaktı.
Tupac Amaru Shakur, ya da 2Pac, Pac ve Makaveli 25 yaşında hayatını kaybetti.
7 Eylül 1996'da Las Vegas, Nevada'da 4 kez vuruldu. Hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra solunum ve kalp yetmezliği tanısıyla öldü ve bilim insanlarının, ölümü ile ilgili hâlâ şüphesi vardır.
Tupac Shakur bugün yaşıyor olsaydı 51 yaşında olacaktı.