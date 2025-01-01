Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor!

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Abel Tesfaye, sahne adı olan The Weeknd’e veda etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir çıkaracağı yeni albümün Weeknd olarak son albümü olacağını ima eden Tesfaye, Ocak 2025'te yayınlanacak "Hurry Up Tomorrow" ile bu dönemi noktalayacak. Albüm, 2020’de başlayan After Hours ve 2022’deki Dawn FM albümleriyle oluşan üçlemenin finali olacak.

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 1

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Abel Tesfaye, sahne adı The Weeknd ile müzik dünyasında kazandığı başarıların ardından bu dönemi kapatmaya hazırlanıyor.

2025 yılı Ocak ayında yayınlanacak olan yeni albümü Hurry Up Tomorrow ile, yıllardır süren The Weeknd serüvenini noktalayacak olan Tesfaye, bu veda albümüyle aynı zamanda müziği ve sahne hayatını yeniden şekillendirecek.

N-LIFE HABERLERİ

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 2

"SON YAKLAŞIYOR"

The Weeknd, yeni albümünü tanıtmak için Los Angeles, New York, Atlanta, Paris, Londra ve Melbourne gibi şehirlerde dikkat çekici reklam panoları kullandı. Panolarda, “The End Is Near” (Son Yaklaşıyor) yazısı yer alırken, “E” ve “ND” arasındaki boşluk The Weeknd adının değişeceğine işaret ediyor olarak yorumlandı.

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 3

Her reklam panosu, The Weeknd’in önceki albümlerinin estetik özelliklerini barındırıyor. Starboy’un kırmızı ve sarısı, Kiss Land’in klasik yeşili, Beauty Behind the Madness’ın yırtık kağıt tasarımı, After Hours’un koyu kırmızı tonu ve Trilogy’nin minimal beyazı bu panolarda dikkat çekti.

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 4

KAPANIŞ KONSERİ

Hurry Up Tomorrow, 24 Ocak 2025'te dinleyicilerle buluşacak. Albüm yayınlandıktan sadece bir gün sonra, The Weeknd Pasadena, California'daki Rose Bowl Stadyumu'nda konser verecek.

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 5

"KİM OLDUĞUMU KEŞFEDECEĞİM"

Eylül ayında albümün başlığını duyuran Tesfaye, Trilogy'nin hayatında yarattığı değişime vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Aynaya bakıyorum ve hem eski hem de yeni hissediyorum, belirsizlikte sıkışmış ve hareket edemiyorum. Hala kendimle yüzleşemedim. Daha fazla şarkı yardımcı olabilirdi, ama söyleyecek neyim kaldı? Bir zamanlar beni yenilmez yapan şey, dünya sahnesinde beni yüzüstü bıraktı. Yeni bir yol bekliyor. Bugün sona erdiğinde, kim olduğumu keşfedeceğim."

Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor! - 6

SİNEMAY ADIM

The Weeknd, albümün ardından sinema sahnesine de adım atıyor. 16 Mayıs 2025'te Tesfaye’nin "müzikal odaklı psikolojik gerilim" olarak tanımladığı filmin, Jenna Ortega ve Barry Keoghan'ın başrollerinde olacağı ve Trey Edward Shults tarafından yönetileceği duyuruldu.

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