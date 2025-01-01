Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor!
Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Abel Tesfaye, sahne adı olan The Weeknd’e veda etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir çıkaracağı yeni albümün Weeknd olarak son albümü olacağını ima eden Tesfaye, Ocak 2025'te yayınlanacak "Hurry Up Tomorrow" ile bu dönemi noktalayacak. Albüm, 2020’de başlayan After Hours ve 2022’deki Dawn FM albümleriyle oluşan üçlemenin finali olacak.
Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Abel Tesfaye, sahne adı The Weeknd ile müzik dünyasında kazandığı başarıların ardından bu dönemi kapatmaya hazırlanıyor.
2025 yılı Ocak ayında yayınlanacak olan yeni albümü Hurry Up Tomorrow ile, yıllardır süren The Weeknd serüvenini noktalayacak olan Tesfaye, bu veda albümüyle aynı zamanda müziği ve sahne hayatını yeniden şekillendirecek.