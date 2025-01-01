Bir dönemin sonu: The Weeknd gidiyor, Abel geliyor!

"KİM OLDUĞUMU KEŞFEDECEĞİM"

Eylül ayında albümün başlığını duyuran Tesfaye, Trilogy'nin hayatında yarattığı değişime vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:



"Aynaya bakıyorum ve hem eski hem de yeni hissediyorum, belirsizlikte sıkışmış ve hareket edemiyorum. Hala kendimle yüzleşemedim. Daha fazla şarkı yardımcı olabilirdi, ama söyleyecek neyim kaldı? Bir zamanlar beni yenilmez yapan şey, dünya sahnesinde beni yüzüstü bıraktı. Yeni bir yol bekliyor. Bugün sona erdiğinde, kim olduğumu keşfedeceğim."