Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor

Bitlis'te özellikle kadınlar tarafından sürdürülen çanak çömlek geleneği asırlardır devam ediyor. 45 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Suphiye Özbay, çanak çömlek yaparak ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtiyor.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 1

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesindeki kadınlar, yüzyıllardan beridir bir gelenek haline gelen çömlekçilik mesleğini sürdürüyor. Çamurdan yapılan mutfak araç gereçleriyle, ev ekonomisine katkı da sağlanıyor.

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Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 2

Çok zor şartlarda toprağı çıkarıp çamur haline getiren belde kadınlarının yaptıkları çanak, çömlek, tandır, vazo, sürahi ve süs eşyaları gibi el emeği göz nuru malzemeler, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 3

Sabahın erken saatlerinde köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan alana giderek toprak getiren köylüler, sarı kum dedikleri özel bir kumla yoğurdukları çamurdan birçok ürün elde ediyorlar.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 4

Uzun yıllardır bu işle ilgilendiklerini söyleyen kadınlar, kızlarına, gelinlerine ve torunlarına da bu sanatı öğretmek istediklerini söylediler.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 5

''TANDIRDA YAKTIKTAN SONRA KULLANIMA HAZIR HALE GELİYOR''

Evinde günde 10 ile 20 parça çanak çömlek yaptığını belirten Suphiye Özebay, ''Ben daha 6 yaşındayken ablalarım yapıyordu. Ben de onlara bakıp yapmayı istedim. Kumla toprağı birleştirip ayaklarımızla çamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra bir gün dinlendirdikten sonra yapım aşamasına hazır hale gelince mutfak araç gereçleri yapıyoruz. Genelde küp, güveç kabı, yayık, tabak, tava, sürahi ve balıklık gibi ürünler yapıyoruz. Yaptığımız bu ürünler kuruduktan sonra tandırda yakma işlemine geçiyoruz. Tandırda bir kere yaktıktan sonra boya yapıyoruz. Tandırda bir kere daha yaktıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bu yaptığımız ürünlere Diyarbakır, Batman, Elazığ, Van ve Bitlis'ten alıcılar çıkıyor” dedi.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 6

Çanak çömlekçilik üzerine kurs açmayı düşündüğünü söyleyen Özebay, ''Kurs açarsak belki kızlar gelip öğrenmek isteyebilir. Kızlar okula gidiyorlar ve yapmak da istemiyorlar. Ben kendim 45 yıldır bu mesleği yapıyorum” diye konuştu.

Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor - 7
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