Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor

''TANDIRDA YAKTIKTAN SONRA KULLANIMA HAZIR HALE GELİYOR''

Evinde günde 10 ile 20 parça çanak çömlek yaptığını belirten Suphiye Özebay, ''Ben daha 6 yaşındayken ablalarım yapıyordu. Ben de onlara bakıp yapmayı istedim. Kumla toprağı birleştirip ayaklarımızla çamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra bir gün dinlendirdikten sonra yapım aşamasına hazır hale gelince mutfak araç gereçleri yapıyoruz. Genelde küp, güveç kabı, yayık, tabak, tava, sürahi ve balıklık gibi ürünler yapıyoruz. Yaptığımız bu ürünler kuruduktan sonra tandırda yakma işlemine geçiyoruz. Tandırda bir kere yaktıktan sonra boya yapıyoruz. Tandırda bir kere daha yaktıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bu yaptığımız ürünlere Diyarbakır, Batman, Elazığ, Van ve Bitlis'ten alıcılar çıkıyor” dedi.