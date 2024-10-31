Bitlisli kadınlar çamuru gelir kapısına dönüştürdü! Sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlıyorlar, çevre illerden sipariş yağıyor
Bitlis'te özellikle kadınlar tarafından sürdürülen çanak çömlek geleneği asırlardır devam ediyor. 45 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Suphiye Özbay, çanak çömlek yaparak ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtiyor.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesindeki kadınlar, yüzyıllardan beridir bir gelenek haline gelen çömlekçilik mesleğini sürdürüyor. Çamurdan yapılan mutfak araç gereçleriyle, ev ekonomisine katkı da sağlanıyor.