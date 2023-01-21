'Bizimkiler'in yönetmeni Yalçın Yelence son yolculuğuna uğurlandı

"MÜTHİŞ BİR ARAŞTIRMACIYDI"

Bizimkiler dizi oyuncusu Atilla Uluışık, "Yalçın ağabeyi 10 yaşından 26 yaşıma kadar süren Bizimkiler dizisinde yönetmenim olarak tanıdım. Çok iyi niyetli, kimseyi kırmayan ve üzmeyen günümüz dünyaya fazla bir insandı. Müthiş bir araştırmacıydı. Yaptığı araştırmalar Türk ve dünya sinema tarihi adına inanılmaz araştırmalar yapıyordu. Her kayıp erken bir kayıptır ama son dönemlerde ciddi sağlık problemleri vardı. Burada son görevimizi yerine getirmeye geldik. Allah sevenlerine sabır versin. Başsağlığı diliyorum herkese" diye konuştu.