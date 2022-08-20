Ünlü K-Pop grubu BlackPink yeni şarkısıyla 2022’de bir günde en çok izlenmeye ulaşan müzik videosu rekorunu kırdı. Dünyada bir fenomen haline gelen ünlü K-Pop müzik grubu BlackPink yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz günlerde ‘Pink Venom’ adlı şarkılarını yayınlayan grup, 2022 yılında 24 saatte en çok izlenmeye ulaşan video unvanının sahibi oldu. Renkli dans koreografilerin yer aldığı klip, bir günde 86,2 milyon izlenmeye ulaştı. Şarkı 30 saat içinde ise 100 milyon izlenme rakamına ulaştı. Grubun yeni albümü ‘Born Pink’ten çıkan ‘Pink Venom’ bu rekor ile Youtube’da 24 saatte en çok izlenen 4. video oldu. Zirvedeki isim ise yine bir K-Pop grubu olan BTS. Grubun ‘Butter’ ve ‘Dynamite’ adlı şarkıları ilk 2 sırada yer alıyor. 3. Sırada ise BlackPink’ten ‘How You Like That’ bulunuyor.