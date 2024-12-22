Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası
Ünlü oyuncu Blake Lively, bu yaz vizyona giren "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı.
Kendisi gibi oyuncu Ryan Reynolds ile evlenip peş peşe 4 çocuk dünyaya getirdikten sonra kariyerine ara veren Blake Lively, uzun bir aradan sonra “It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle beyazperdeye dönmüştü.