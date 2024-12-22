Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası

Ünlü oyuncu Blake Lively, bu yaz vizyona giren "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 1

Kendisi gibi oyuncu Ryan Reynolds ile evlenip peş peşe 4 çocuk dünyaya getirdikten sonra kariyerine ara veren Blake Lively, uzun bir aradan sonra “It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle beyazperdeye dönmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 2

Blake Lively filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni ile başrolleri paylaştı.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 3

Gişede aradığı bulamayan filmin çekimleri sırasında Blake Lively ve Justin Baldoni arasında sorunlar yaşandığı haberleri basına daha önce de yansımış hatta ünlü isimler, filmin tanıtım toplantıları ve galalarında bile bir araya gelmekten kaçınmıştı.

O dönem yaptığı açıklamalar ve tavırları sebebiyle Lively, tepki çekmişti.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 4

ROL ARKADAŞINI SUÇLADI

Tüm bu iddiaların ardından Lively, Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçladı.

İddiaya göre; Baldoni filmin çekimleri süresince ünlü oyuncuya cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi. Hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.

Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli saha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia etti.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 5

Ünlü oyuncunun şikayetine göre; bu yaşananlar nedeniyle sette düşmanca bir çalışma ortamı oluştu ve tüm ekip Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantı yaptı.

Toplantıda Justin Baldoni’nin Lively'ye artık çıplak video veya kadın görüntüleri göstermemesi ve cinsel yaşantısından bahsetmeyi bırakması konusunda uyarıldığı söyleniyor.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 6

"İTİBARIMI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Ünlü oyuncu, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 7

"UMARIM BU ŞİKAYETİM BAŞKALARININ DA İŞİNE YARAR"

Blake Lively, tüm bu yaşananlarla ilgili olarak New York Times'a verdiği demeçte “Umarım bu yasal şikâyetim suiistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur” dedi.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 8

BALDONI'NİN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.

Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası - 9

FİLM HAKKINDA

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor.

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