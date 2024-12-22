Blake Lively'den rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası

Gişede aradığı bulamayan filmin çekimleri sırasında Blake Lively ve Justin Baldoni arasında sorunlar yaşandığı haberleri basına daha önce de yansımış hatta ünlü isimler, filmin tanıtım toplantıları ve galalarında bile bir araya gelmekten kaçınmıştı.

O dönem yaptığı açıklamalar ve tavırları sebebiyle Lively, tepki çekmişti.