Bob Dylan kitaplarını otomatik kalemle imzaladığı için özür diledi

HASTALIĞI NEDENİYLE İMZALAYAMADI

Dylan, 26 Kasım’da yaptığı açıklamada “Son zamanlardaki bazı sanat eserlerimdeki ve sınırlı sayıdaki The Philosophy of Modern Song’daki imzalarla ilgili bazı tartışmalar olduğunun farkına vardım. Yıllar boyunca her sanat eserini elle imzaladım ve hiçbir zaman bir sorun olmadı” diyerek Kovid-19 salgını öncesi ciddi bir ‘vertigo’ rahatsızlığına yakalandığını ifade etti. Hastalığı sebebiyle ıslak imza gerektiren işlerin bir ekiple yapması gerektiğini belirten Dylan, salgın karantinası sebebiyle bunun mümkün olmadığını vurguladı.