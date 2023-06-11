Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri gerçekleştirildi. Konserde Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli sahne aldı.

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 1

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından Bodrum'da, "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların eğitimleri için Bodrum Koleji'nde düzenlenen dayanışma konserinde sahne alan Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli, sevilen şarkıları seslendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 2

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından Türk milletinin her bir ferdinin deprem bölgesine yardım ettiğini söyledi.

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 3

Okullara, 1500 depremzede öğrenci aldıklarını anlatan Pehlivanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaparak öksüz çocuklarımızı ana okulundan lise sona kadar okutmak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde toplamda 8 yıl akademik, sosyal, psikolojik ve maddi destek programı uyguluyoruz" dedi.

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 4

Pehlivanoğlu, Bodrum'da da hem farkındalık hem de kaynak oluşturmak amacıyla konser düzenlediklerini ifade etti.

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 5

İşte Bodrum'daki "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konserinden yansıyanlar...

Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 6
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 7
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 8
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 9
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 10
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 11
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 12
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 13
Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi - 14
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