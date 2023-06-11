Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi

Okullara, 1500 depremzede öğrenci aldıklarını anlatan Pehlivanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaparak öksüz çocuklarımızı ana okulundan lise sona kadar okutmak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde toplamda 8 yıl akademik, sosyal, psikolojik ve maddi destek programı uyguluyoruz" dedi.