Bodrum'da "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri gerçekleştirildi. Konserde Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli sahne aldı.
Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından Bodrum'da, "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" konseri düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların eğitimleri için Bodrum Koleji'nde düzenlenen dayanışma konserinde sahne alan Jehan Barbur, Grup Gündoğarken, Gürkan Uygun, Olgun Şimşek, Suzan Kardeş ve Zülfü Livaneli, sevilen şarkıları seslendirdi.