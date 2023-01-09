Brad Pitt emekli mi oluyor?

HOLLYWOOD'U TERK EDEBİLİR

Page Six’in haberine göre, Pitt hayatının daha huzurlu bir evresine adım atmak ve “yarı emekliliğin” nasıl bir şey olduğunu keşfetmek istiyor. Yıldızın oyunculuğa devam etse bile diğer sorumluluklarını azaltacağı, Hollywood’u terk edip Fransa’ya yerleşeceği ise diğer iddialar arasında yer alıyor.