Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar

Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor.