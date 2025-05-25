Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde usta aktör, emekli bir Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 1

Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 2

Bu yazın belki de en merakla beklenen filmde, eski bir F1 efsanesi olan Sonny Hayes, çaylak bir  sürücüsüne yol göstermek adına emeklilikten geri döner.

Top Gun: Maverick'in senaryosunu kaleme alan Ehren Kruger, filmin senaryosunu yazdı. Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 3

ÜNLÜ PİLOT YAPIMCI OLDU

Filmin yapımcıları arasında Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor.

Hamilton filmle ilgili "Brad Pittt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem." diyor.

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 4

"AKSİYON, ROMANTİZM VE MİZAH BİR ARADA"

Geçtiğimiz ay düzenlenen CinemaCon etkinliğinde konuşan filmlerin yapımcılarından Jerry Bruckheimer, filmi için "Bu yazın en unutulmaz sinema deneyimi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmde "aksiyon, romantizm ve mizahın" bir araya geldiğini belirten yapımcı, özellikle Brad Pitt'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Filmin yönetmeni Kosinski ise Pitt'in F1 aracı kullanmada "doğuştan yetenekli" olduğunu söyledi ve "Brad çok yetenekli bir sürücü" diye ekledi.

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 5

KADRODA KİMLER VAR?

Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

IMAX formatında sunulacak olan film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 6

GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ

130-140 milyon dolar bütçeyle çekildiği bilinen film, F1 sezonu boyunca gerçek pistlerdeki yarışlarda yapıldı.

Yönetmen Joseph Kosinski, pistte yarışlar devam ederken nasıl çekim yaptıklarını “Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu, bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı bir seyirci önünde ve onların yaptığı hızlarda yapmak ve bu sahneleri çekmenin bir yolunu bulmak oldukça zordu." sözleriyle anlattı.

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Yönetmen, Deadline'a yaptığı açıklamada “Bu film, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Gerçek Grand Prix'de çekim yapıyoruz. Pencereler çok dardı, çok sıkı bir çekim programımız vardı. Yüz binlerce insanın önünde çekim yapıyorduk" dedi.

Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar - 7

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ KULLANDILAR

Joseph ayrıca filmin görüntülerini kaydedebilmek için bazı yeni teknolojiler geliştirdiklerini de açıkladı:

"Bazı sahneler için çok küçük ve hafif olan özel kameralarımız var, bu kameralar yarış arabalarının performanslarını da etkilemiyor. Aynı zamanda arabalara yerleştirdiğimiz kameraların hareketini de kontrol edebildik" dedi.

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