Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde usta aktör, emekli bir Formula 1 pilotunu canlandıracak.
Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor.