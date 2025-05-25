Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Gerçek pistlerde çekim yaptılar

GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ

130-140 milyon dolar bütçeyle çekildiği bilinen film, F1 sezonu boyunca gerçek pistlerdeki yarışlarda yapıldı.

Yönetmen Joseph Kosinski, pistte yarışlar devam ederken nasıl çekim yaptıklarını “Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu, bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı bir seyirci önünde ve onların yaptığı hızlarda yapmak ve bu sahneleri çekmenin bir yolunu bulmak oldukça zordu." sözleriyle anlattı.

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Yönetmen, Deadline'a yaptığı açıklamada “Bu film, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Gerçek Grand Prix'de çekim yapıyoruz. Pencereler çok dardı, çok sıkı bir çekim programımız vardı. Yüz binlerce insanın önünde çekim yapıyorduk" dedi.