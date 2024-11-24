Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber

PITT VE CLOONEY'YE BÜYÜK İLGİ

Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı. İkilinin merakla beklenen filmi, 4 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Prömiyer, hayranların Pitt ve Clooney'i bir an olsun görebilmek için Venedik'teki Sala Grande'ye akın etmesiyle 30 dakikadan fazla gecikti. Her iki oyuncu da kırmızı halının farklı taraflarına geçti, hayranlarına imza dağıttı.

Salona girdiiklerinde ikili yine büyük bir coşku ile karşılandı. Film başlarken bile kaos devam etti ve bileti olmayanlar boş koltuk bulmak için çabaladı.