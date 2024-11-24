Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber

Hollywood'un ünlü oyuncuları Brad Pitt ile George Clooney yıllar sonra aynı projede buluşmuştu. "Wolfs" adlı yapımda rol alan ikilinin, devam filminde bir araya gelmeyeceği açıklandı.

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 1

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 2

DEVAM FİLMİ ÇEKİLECEKTİ

Apple, yönetmen Jon Watts ile George Clooney ve Brad Pitt'in başrol oynadığı "Wolfs"un devam filmi için çalışmalara başladığı açıklanmıştı.

Bu duyurunun yapılmasından yaklaşık 3 ay sonra devam filmi için çalışmalarından durdurulduğu bildirildi. Filmin yapımcısı Jon Watts'a gelecek planları sorulduğunda, "Sırada ne yöneteceğimi bilmiyorum ve bir Wolfs devam filmi olacağını sanmıyorum" diyerek devam filminin gelmeyeceğini doğruladı.

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 3

PITT VE CLOONEY'YE BÜYÜK İLGİ

Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı. İkilinin merakla beklenen filmi, 4 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Prömiyer, hayranların Pitt ve Clooney'i bir an olsun görebilmek için Venedik'teki Sala Grande'ye akın etmesiyle 30 dakikadan fazla gecikti. Her iki oyuncu da kırmızı halının farklı taraflarına geçti, hayranlarına imza dağıttı. 

Salona girdiiklerinde ikili yine büyük bir coşku ile karşılandı. Film başlarken bile kaos devam etti ve bileti olmayanlar boş koltuk bulmak için çabaladı.

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 4

SEVGİLİSİYLE İLK KEZ KIRMIZI HALIDA

2016 yılında Angelia Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt, bir süredir aşk yaşadığı Ines de Ramon ile Venedik Film Festivali'ne katıldı. Angelina Jolie ise birkaç gün önce "Maria" filmiyle kırmızı halıdaydı.

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 5

OCEAN'S EFSANESİNDE ROL ALDILAR

Clooney ile Pitt, Ocean's üçlemesinde (2001-2007) başrolleri paylaşmıştı.

İkili daha sonra Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind) filminde rol aldı. Aktörler, son olarak Hayali Arkadaşlar (2024) filminde seslendirmenlik yaptı.

Brad Pitt ile George Clooney'den kötü haber - 6

YENİ OCEAN'S YOLDA

Öte yandan, son olarak Ocean’s Thirteen (2007) filminde rol alan ikilinin, "Ocean's 14" filminde buluşacağı iddia edildi.

Deadline'ın haberine göre, ikili Edward Berger'ın yönetmen koltuğunda oturması için çalışmalara başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da serinin diğer yıldızları Matt Damon ile Casey Affleck'in de yeni Ocean's filminde yer alacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Clooney, Ocean's 14 filmi için senaryo çalışmaları yaptıklarını açıklamış ancak bu filmin, devam filmi olmayabileceğini vurgulamıştı. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in rol alacağı bir Ocean's filminin çekileceği ise uzun süredir gündemde.

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