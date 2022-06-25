Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 10:23
Dövüş Kulübü, İhtiras Rüzgarları ve Yedi gibi kült filmlerle Hollywood’un en sevilen oyuncularından biri olan Brad Pitt, emekliliğe ayrılabileceğini duyurdu.
Pitt, GQ dergisine verdiği röportajda kariyerinin ‘son virajında’ olduğunu belirtti.
58 yaşındaki oyuncu, “Kendimi son virajda gibi hissediyorum. Bir sonraki bölüm ne olacak? Neler yapacağım?” ifadelerini kullandı.
Ağustos’ta ‘Bullet Train’ filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Oscar ödüllü oyuncunun ‘Babylon’ adındaki filmi de bu yıl vizyona girecek.
Oyuncunun sonra olarak Kayıp Şehir filminde bir araya geldiği rol arkadaşı Sandra Bullock da oyunculuğa geçici bir süre ara verdiğini açıklamıştı.
57 yaşındaki oyuncu, psikolojik olarak yıprandığını belirterek,“Tükendim, bittim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” dedi. Bullock, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.
Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etmişti. Pitt yaptığı açıklamada, "Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi" diye konuştu.
"Bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey hazineydi" diyen Pitt, hazine avcılığı takıntısının büyüdüğü yerle ilgili olabileceğini belirterek küçüklüğünde altın bulma hikayeleriyle büyüdüğünü aktardı.