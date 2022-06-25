Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim

HAZİNE ARADI

Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etmişti. Pitt yaptığı açıklamada, "Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi" diye konuştu.