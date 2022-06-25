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Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 10:23

Ünlü oyuncu Brad Pitt, ard arda gelen film projeleriyle kariyerinde hareketli bir dönem geçirse de gelecek planlarıyla ilgili konuşurken emekliliğin çok yakın olduğunu söyledi.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 1

Dövüş Kulübü, İhtiras Rüzgarları ve Yedi gibi kült filmlerle Hollywood’un en sevilen oyuncularından biri olan , emekliliğe ayrılabileceğini duyurdu.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 2

"SON VİRAJA GİRDİM"

Pitt, GQ dergisine verdiği röportajda kariyerinin ‘son virajında’ olduğunu belirtti.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 3

58 yaşındaki oyuncu, “Kendimi son virajda gibi hissediyorum. Bir sonraki bölüm ne olacak? Neler yapacağım?” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 4

YENİ PROJELERİ VAR

Ağustos’ta ‘Bullet Train’ filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Oscar ödüllü oyuncunun ‘Babylon’ adındaki filmi de bu yıl vizyona girecek.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 5

ROL ARKADAŞI DA OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Oyuncunun sonra olarak Kayıp Şehir filminde bir araya geldiği rol arkadaşı Sandra Bullock da oyunculuğa geçici bir süre ara verdiğini açıklamıştı.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 6

57 yaşındaki oyuncu, psikolojik olarak yıprandığını belirterek,“Tükendim, bittim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim” dedi. Bullock, The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda bundan sonra meslek hayatında eskisi kadar yoğun olmayan, daha rahat bir program sürdürmeyi planladığını söyledi.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 7

HAZİNE ARADI

Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etmişti. Pitt yaptığı açıklamada, "Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi" diye konuştu.

Brad Pitt: Kariyerimin son virajına girdim - 8

"Bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey hazineydi" diyen Pitt, hazine avcılığı takıntısının büyüdüğü yerle ilgili olabileceğini belirterek küçüklüğünde altın bulma hikayeleriyle büyüdüğünü aktardı.

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