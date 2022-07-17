Brad Pitt 'Suikast Treni' (Bullet Train) filmi için Paris'te

Takımını, altın zincir kolye ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Pitt, poz verirken enerjik haliyle dikkat çekti.

Ünlü aktör, Oscar ödüllü David Leitch'in yönettiği filmde, kod adı Uğur Böceği olan ve Tokyo'dan Kyoto'ya giden yüksek hızlı bir trendeki suikatçiyi canlandırıyor. Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.