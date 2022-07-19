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Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 10:39

Brad Pitt'in başrolde yer aldığı aksiyon-komedi türündeki yeni filmi 'Suikast Treni'nin (Bullet Train) Paris'te galası yapıldı. Pitt, galadaki neşeli tavırları ve eğlenceli pozlarıyla öne çıktı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 1

Aksiyon-komedi türündeki ‘Suikast Treni’ (Bullet Train) filminin Paris galasında oyuncu kadrosu bir araya geldi.

Paris’teki Le Grand Rex’te yapılan galada, başrol oyuncusu Brad Pitt ve diğer oyuncular kırmızı halı pozu verdi.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 2

Oyuncular Aaron Taylor-Johnson ve Brian Tyree Henry’nin yanı sıra yönetmen David Leitch ve yapımcı Kelly McCormick de galadaydı. Filmin bir diğer başrol oyuncusu Sandra Bullock ise galaya katılmadı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 3

58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Pitt, gala öncesi yapılan fotoğraf çekiminde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Pitt, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 4

Pitt, kod adı Uğur Böceği olan ve Tokyo'dan Kyoto'ya giden yüksek hızlı bir trendeki suikatçiyi canlandırıyor. Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 5

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan Suikast Treni, defalarca ertelendi ve sonunda vizyon tarihi 5 Ağustos olarak netleştirildi.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 6

Atomic Blonde ve Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bullet Train, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor. Isaka ve IP'yi temsil eden CTB'den Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin sorumlu yapımcıları.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 7

Öte yandan Pitt'in filmdekli aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak oynadığı biliniyor.

Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 8
Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 9
Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 10
Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında - 11

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