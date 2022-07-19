Brad Pitt 'Suikast Treni' filminin Paris galasında

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 10:39
Aksiyon-komedi türündeki ‘Suikast Treni’ (Bullet Train) filminin Paris galasında oyuncu kadrosu bir araya geldi.
Paris’teki Le Grand Rex’te yapılan galada, başrol oyuncusu Brad Pitt ve diğer oyuncular kırmızı halı pozu verdi.
Oyuncular Aaron Taylor-Johnson ve Brian Tyree Henry’nin yanı sıra yönetmen David Leitch ve yapımcı Kelly McCormick de galadaydı. Filmin bir diğer başrol oyuncusu Sandra Bullock ise galaya katılmadı.
58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Pitt, gala öncesi yapılan fotoğraf çekiminde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Pitt, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli pozlar verdi.
Pitt, kod adı Uğur Böceği olan ve Tokyo'dan Kyoto'ya giden yüksek hızlı bir trendeki suikatçiyi canlandırıyor. Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.
Nisan ayında vizyona girmesi planlanan Suikast Treni, defalarca ertelendi ve sonunda vizyon tarihi 5 Ağustos olarak netleştirildi.
Atomic Blonde ve Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bullet Train, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor. Isaka ve IP'yi temsil eden CTB'den Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin sorumlu yapımcıları.
Öte yandan Pitt'in filmdekli aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak oynadığı biliniyor.