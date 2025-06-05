Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler

Usta aktör Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı F1: The Movie filmine ilk tepkiler geldi.

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 1

Brad Pitt, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Usta aktör, F1: The Movie adlı filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 2

Filme ilk tepkiler geldi. Variety’nin editörlerinden Jazz Tangcay, filmin sesi, müziği ve sinematografisiyle "kusursuz" olduğunu söyledi.

Bir başka Variety editörü Clayton Davis ise filme övgüler yağdırdı.

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 3

"ESKİ TARZ GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLER GİBİ"

The Nerdist ve Breakroom yazarı Maude Garrett filmi "çok iyi" olarak nitelendirdi ve F1 yarışlarının hayranı olsaydı filmi daha da çok sevebileceğini ifade etti.

Fandango ve Rotten Tomatoes yazarlarından Erik Davis, filmle ilgili "Joseph Kosinski'nin yeni filmi gaza basıyor ve durmuyor. Yarışlar destansı, ses tasarımı, kurgu, sinematografi, performanslar ve müzikler birinci sınıf. Eski tarz gişe rekorları kıran filmler gibi. Kesinlikle Top Gun: Maverick'in izlerini görüyorsunuz. Ne yolculuktu ama!" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 4

FİLM HAKKINDA

Filmde, eski bir F1 efsanesi olan Sonny Hayes, çaylak bir F1 sürücüsüne yol göstermek adına emeklilikten geri döner.

Top Gun: Maverick'in senaryosunu kaleme alan Ehren Kruger, filmin senaryosunu yazdı. Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 5

"AKSİYON, ROMANTİZM VE MİZAH BİR ARADA"

Geçtiğimiz ay düzenlenen CinemaCon etkinliğinde konuşan filmin yapımcılarından Jerry Bruckheimer, filmi için "Bu yazın en unutulmaz sinema deneyimi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmde "aksiyon, romantizm ve mizahın" bir araya geldiğini belirten yapımcı, özellikle Brad Pitt'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Filmin yönetmeni Kosinski ise Pitt'in F1 aracı kullanmada "doğuştan yetenekli" olduğunu söyledi ve "Brad çok yetenekli bir sürücü" diye ekledi.

Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

IMAX formatında sunulacak olan film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.

GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ

Film çekimleri ise F1 sezonu boyunca gerçek pistlerdeki yarışlarda yapıldı.

Yönetmen Joseph Kosinski, pistte yarışlar devam ederken nasıl çekim yaptıklarını “Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu, bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı bir seyirci önünde ve onların yaptığı hızlarda yapmak ve bu sahneleri çekmenin bir yolunu bulmak oldukça zordu." sözleriyle anlattı.

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