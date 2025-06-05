Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler

"ESKİ TARZ GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLER GİBİ"

The Nerdist ve Breakroom yazarı Maude Garrett filmi "çok iyi" olarak nitelendirdi ve F1 yarışlarının hayranı olsaydı filmi daha da çok sevebileceğini ifade etti.

Fandango ve Rotten Tomatoes yazarlarından Erik Davis, filmle ilgili "Joseph Kosinski'nin yeni filmi gaza basıyor ve durmuyor. Yarışlar destansı, ses tasarımı, kurgu, sinematografi, performanslar ve müzikler birinci sınıf. Eski tarz gişe rekorları kıran filmler gibi. Kesinlikle Top Gun: Maverick'in izlerini görüyorsunuz. Ne yolculuktu ama!" ifadelerini kullandı.