Brad Pitt'in Formula 1 filmine ilk tepkiler

KADRODA KİMLER VAR?
Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınan Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Damson Iris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler rol alıyor.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
IMAX formatında sunulacak olan film, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.
GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ
Film çekimleri ise F1 sezonu boyunca gerçek pistlerdeki yarışlarda yapıldı.
Yönetmen Joseph Kosinski, pistte yarışlar devam ederken nasıl çekim yaptıklarını “Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu, bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı bir seyirci önünde ve onların yaptığı hızlarda yapmak ve bu sahneleri çekmenin bir yolunu bulmak oldukça zordu." sözleriyle anlattı.