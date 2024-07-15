Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi?
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Merakla beklenen filmin, gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildiği ortaya çıktı.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı. Apple Original Films imzalı yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek.