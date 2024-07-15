Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi?

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Yönetmen, Deadline'a yaptığı açıklamada “Bu film, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Gerçek Grand Prix'de çekim yapıyoruz. Pencereler çok dardı, çok sıkı bir çekim programımız vardı. Yüz binlerce insanın önünde çekim yapıyorduk" dedi.

Yönetmen, “Geçen yıl Silverstone pistinde çektiğimiz bir sahne vardı. Üç oyuncunun yer aldığı bir buçuk sayfalık bir sahneyi çekmek için yalnızca 9 dakikamız vardı. Normal bir çekimde 10 saatimiz olurdu. Bu nedenle tüm oyuncuların yaşadığı adrenalini hissedebiliyor ve bunu performanslarında görüyordunuz" ifadelerini kullandı.