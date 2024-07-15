Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi?

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Merakla beklenen filmin, gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildiği ortaya çıktı.

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 1

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni Formula 1 filmiyle beyazperdeye dönüyor. Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi açıklandı. Apple Original Films imzalı yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. 

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Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 2

FİLMİNDEN İLK KARE

Merakla beklenen filmden ilk poster yayınlandı. İşte Formula 1 pilotu rolünü üstlenen Pitt'in ilk karesi...

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 3

İLK TANITIM

2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmi resmi adı ise "F1" olacak. Filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi filmlerle tanınıyor.

FİLMİN İLK TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 4

GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİLDİ

Filmin bütçesinin 130-140 milyon dolar civarında olduğu biliniyor. Film, Formula 1 işbirliğiyle çekildi ve çekimler F1 sezonu boyunca gerçek pistlerdeki yarışlarda yapıldı.  Yönetmen Joseph Kosinski, pistte yarışlar devam ederken nasıl çekim yaptıklarını açıkladı:

“Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu, bu başlı başına muhteşem bir şey ama bunu canlı bir seyirci önünde ve onların yaptığı hızlarda yapmak ve bu sahneleri çekmenin bir yolunu bulmak oldukça zordu."

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 5

"DAHA ÖNCE YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

Yönetmen, Deadline'a yaptığı açıklamada “Bu film, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Gerçek Grand Prix'de çekim yapıyoruz. Pencereler çok dardı, çok sıkı bir çekim programımız vardı. Yüz binlerce insanın önünde çekim yapıyorduk" dedi.

Yönetmen, “Geçen yıl Silverstone pistinde çektiğimiz bir sahne vardı. Üç oyuncunun yer aldığı bir buçuk sayfalık bir sahneyi çekmek için yalnızca 9 dakikamız vardı. Normal bir çekimde 10 saatimiz olurdu. Bu nedenle tüm oyuncuların yaşadığı adrenalini hissedebiliyor ve bunu performanslarında görüyordunuz" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 6

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ KULLANDILAR

Joseph ayrıca filmin görüntülerini kaydedebilmek için bazı yeni teknolojiler geliştirdiklerini de açıkladı:

"Bazı sahneler için çok küçük ve hafif olan özel kameralarımız var, bu kameralar yarış arabalarının performanslarını da etkilemiyor. Aynı zamanda arabalara yerleştirdiğimiz kameraların hareketini de kontrol edebildik" dedi.

Brad Pitt'in yeni filmi gerçek Formula 1 pistinde nasıl çekildi? - 7

FİLMİN KADROSU

Pitt'e filmde Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler eşlik edecek.

"F1" FİLMİNİN KONUSU

Pitt, filmde APXGP adlı Formula 1 takımının genç sürücüsünü (Damson Idris) yetiştirme görevini üstleniyor. Pitt, filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor. Hamilton "Brad Pittt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem" dedi.

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