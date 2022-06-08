Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 11:45

Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrolleri paylaştığı aksiyon-komedi filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) yeni fragman ve ilk görseller paylaşıldı. Pitt'in neredeyse hiçbir tehlikeli sahnede dublör kullanmadığı film, ağustosta gösterilecek.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 1

’e Sandra Bullock’un eşlik ettiği aksiyon-komedi türündeki yeni film Suikast Treni’nden (Bullet Train) yeni fragman ve ilk görseller yayımlandı. İlk fragmanda görünmeyen yalnızca bir çift dudak ve bedensiz bir ses olarak yer alan Bullock, bu defa Deer Creek International Business Solutions'tan Maria Beetle olarak görünüyor. 

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 2

Pitt de filmde Ladybug (Uğur Böceği) adındaki bir suikastçiyi canlandırıyor.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 3

Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 4

Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme aldı. Senaryo, Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlandı.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 5

Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 6

Pitt'in aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak oynadığı bilinen film, 5 Ağustos’ta sinemalarda olacak.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 7

Pitt ve Bullcok ikilisi, son olarak (Kayıp Şehir) The Lost City filminde birlikte rol almıştı.

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 8

İşte merakla beklenen Bullet Train filminden görseller...

Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 9
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 10
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 11
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 12
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 13
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 14
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 15
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 16
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 17
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 18
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 19
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 20
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 21
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 22
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 23
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 24
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 25
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 26
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 27
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 28
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 29
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 30
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 31
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 32
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 33
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 34
Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar - 35

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