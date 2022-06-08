Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 11:45
Brad Pitt’e Sandra Bullock’un eşlik ettiği aksiyon-komedi türündeki yeni film Suikast Treni’nden (Bullet Train) yeni fragman ve ilk görseller yayımlandı. İlk fragmanda görünmeyen yalnızca bir çift dudak ve bedensiz bir ses olarak yer alan Bullock, bu defa Deer Creek International Business Solutions'tan Maria Beetle olarak görünüyor.
Pitt de filmde Ladybug (Uğur Böceği) adındaki bir suikastçiyi canlandırıyor.
Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.
Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme aldı. Senaryo, Japon yazar Kotaro Isaka tarafından yazılan Maria Beetle romanından uyarlandı.
Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.
Pitt'in aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak oynadığı bilinen film, 5 Ağustos’ta sinemalarda olacak.
Pitt ve Bullcok ikilisi, son olarak (Kayıp Şehir) The Lost City filminde birlikte rol almıştı.
İşte merakla beklenen Bullet Train filminden görseller...