Brad Pitt'in yeni filmi Suikast Treni'nden (Bullet Train) ilk fotoğraflar

Brad Pitt’e Sandra Bullock’un eşlik ettiği aksiyon-komedi türündeki yeni film Suikast Treni’nden (Bullet Train) yeni fragman ve ilk görseller yayımlandı. İlk fragmanda görünmeyen yalnızca bir çift dudak ve bedensiz bir ses olarak yer alan Bullock, bu defa Deer Creek International Business Solutions'tan Maria Beetle olarak görünüyor.