Bradley Cooper Leonard Bernstein'ı canlandıracağı yeni filmde tanınmaz hale geldi

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.