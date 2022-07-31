Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 09:56
2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri ölümsüzleştirildi.
Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkman’i canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikildi.
Dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque’deki kongre merkezinde görücüye çıkarılan bronz heykellerin açılış törenine dizinin oyuncuları katıldı.
Heykeltıraş Trevor Grove imzasını taşıyan heykeller hakkında yorum yapan Cranston, “Trevor inanılmaz bir sanatçı. Benzerliği yakalamış. Cristiano Ronaldo gibi olmasın diye dua ediyorduk. En büyük dileğimiz buydu” ifadelerini kullandı.
Cranston ve Paul, Breaking Bad'in spin-off dizisi Better Call Saul'un bir bölümüne bu sezon konuk olacak.
50 yaşında kimya öğretmeni olan Walter White'ın akciğer kanseri olduğunu öğrenmesi ve ailesinin geleceğini kurtarmak için uyuşturucu işine girmesini konu alan dizinin 16 Emmy ödülü ve birden fazla Altın Küre ödül adaylığı bulunuyor.