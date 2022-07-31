Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı

EMMY VE ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ DİZİ

50 yaşında kimya öğretmeni olan Walter White'ın akciğer kanseri olduğunu öğrenmesi ve ailesinin geleceğini kurtarmak için uyuşturucu işine girmesini konu alan dizinin 16 Emmy ödülü ve birden fazla Altın Küre ödül adaylığı bulunuyor.