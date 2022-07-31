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Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 09:56

Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Breaking Bad dizisinin oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul’un heykeli dikildi.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 1

2008 ve 2013 yılları arası yayınlandığı dönemde büyük bir fenomen haline gelen Breaking Bad dizisinin karakterleri ölümsüzleştirildi.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 2

Dizide Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Jesse Pinkman’i canlandıran Aaron Paul’un heykeli dikildi.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 3

Dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque’deki kongre merkezinde görücüye çıkarılan bronz heykellerin açılış törenine dizinin oyuncuları katıldı.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 4

"CRİSTİANO RONALDO GİBİ OLMASIN DİYE DUA EDİYORDUK"

Heykeltıraş Trevor Grove imzasını taşıyan heykeller hakkında yorum yapan Cranston, “Trevor inanılmaz bir sanatçı. Benzerliği yakalamış. Cristiano Ronaldo gibi olmasın diye dua ediyorduk. En büyük dileğimiz buydu” ifadelerini kullandı.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 5

Cranston ve Paul, Breaking Bad'in spin-off dizisi Better Call Saul'un bir bölümüne bu sezon konuk olacak.

Breaking Bad oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykeli yapıldı - 6

EMMY VE ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ DİZİ

50 yaşında kimya öğretmeni olan Walter White'ın akciğer kanseri olduğunu öğrenmesi ve ailesinin geleceğini kurtarmak için uyuşturucu işine girmesini konu alan dizinin 16 Emmy ödülü ve birden fazla Altın Küre ödül adaylığı bulunuyor.

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