Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston emekliliğe ayrılacağını duyurdu
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston emeklilik planını açıkladı.
Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.