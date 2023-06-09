Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston emekliliğe ayrılacağını duyurdu

"BUNU HAK EDİYOR"

Eşi Robin'in 24 senedir hep yanında olduğunu ve yalnızca "ünlü oyuncunun eşi" olarak nitelendirildiğini belirten oyuncu, emeklilik kararını özellikle eşi için verdiğini belirtirken "Hep hayatını bana göre şekillendirmek zorunda kaldı. Bunu hak ediyor" dedi.