"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen "Breaking Bad" dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston uzun bir aradan sonra bir etkinlikte ortaya çıktı. Oyuncunun değişimi gündem oldu.
Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide "Walter White" karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı.