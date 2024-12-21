"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen "Breaking Bad" dizisinde Walter White karakterine hayat veren ve birçok ödüle layık görülen Bryan Cranston uzun bir aradan sonra bir etkinlikte ortaya çıktı. Oyuncunun değişimi gündem oldu.

"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu - 1

Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülüyor. Dizide "Walter White" karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

40 seneden uzun bir süredir oyunculuk yapan Cranston, Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu - 2

68 yaşındaki oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu - 3

O ROLE DÖNMEK İÇİN BİR ŞARTI VAR

Öte yandan, oyuncu geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Walter White karakterini yeniden canlandırabileceğini söylemişti. Oyuncu, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın bu kararda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Oyuncu, henüz bir projenin olmadığını söylerken "Gilligan'ın da benim de maaş çekine ihtiyacımız yok. Ama rüyasından uyanıp 'Aman Tanrım' dediği bir şey olsaydı, bana teklif etseydi ve ben de 'Aman Tanrım' tepkisini verseydim o zaman düşünürdüm" dedi.

Oyuncu "Aman Tanrım" tepkisi verdiği çok fazla şeyin olmadığını belirtti ve "Eğer sizi şaşırtan bir şey karşınıza çıkarsa tüm dikkatinizi vermelisiniz" dedi.

"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu - 4

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Malcolm in the Middle dizisinin yeniden ekranlara döneceği açıklandı. Dizide Malcolm'un babasını canlandıran Cranston, yıllar sonra aynı rolü yeniden üstlenecek.

"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu - 5

OYUNCULUĞA ARA VERECEK

Öte yandan, eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Emmy ödüllü oyuncu, GQ dergisine verdiği röportajda 2026 yılında Hollywood'dan en az 6 ay uzak kalmayı planladığını söylemişti.

Eşi Robin'in 24 senedir hep yanında olduğunu ve yalnızca "ünlü oyuncunun eşi" olarak nitelendirildiğini belirten oyuncu, emeklilik kararını özellikle eşi için verdiğini söylerken "Hep hayatını bana göre şekillendirmek zorunda kaldı. Bunu hak ediyor" dedi.

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