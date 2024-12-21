"Breaking Bad" yıldızı Bryan Cranston'ın son hali gündem oldu

O ROLE DÖNMEK İÇİN BİR ŞARTI VAR

Öte yandan, oyuncu geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Walter White karakterini yeniden canlandırabileceğini söylemişti. Oyuncu, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın bu kararda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Oyuncu, henüz bir projenin olmadığını söylerken "Gilligan'ın da benim de maaş çekine ihtiyacımız yok. Ama rüyasından uyanıp 'Aman Tanrım' dediği bir şey olsaydı, bana teklif etseydi ve ben de 'Aman Tanrım' tepkisini verseydim o zaman düşünürdüm" dedi.

Oyuncu "Aman Tanrım" tepkisi verdiği çok fazla şeyin olmadığını belirtti ve "Eğer sizi şaşırtan bir şey karşınıza çıkarsa tüm dikkatinizi vermelisiniz" dedi.