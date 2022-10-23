Brezilya yapımı 'Kapadokyalı George' filminin galası yapıldı

Yirmili yaşlarda o dönemin imparatorluğu İznik’e giderek İmparatorun en iyi askerlerinden biri olarak tanınan babasının referansı ile Roma ordusuna kabul edilir. Kısa sürede binbaşı rütbesine terfi ederek İmparator’un gözde askerlerinden olur. Annesi gibi Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Georgios, imparatorun emrine itaat etmez ve kaçar. Daha sonra asker olarak Kapadokya bölgesine gelir.