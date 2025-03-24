Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı

Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise merak konusu Filmin yönetmenliğini üstlenen Jon M. Chu iddialar hakkında konuştu.

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 2

Son olarak "Wicked" filmiyle ödül sezonuna damga vuran Jon M. Chu, merakla beklenen proje hakkında konuştu.

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 3

KİM CANLANDIRACAK?

Sosyal medyada Britney Spears'ı canlandırması düşünülen isimler arasında Ariana Grande, Sabrina Carpenter ve Millie Bobby Brown gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 4

"HAZIRLIK AŞAMASININ ÇOK BAŞINDAYIZ"

Ünlü yönetmen iddialarla ilgili "Hiçbiri doğru değil. Kulağa çok heyecan verici geliyor ama filmin kadrosu hakkında henüz kimseyle konuşmadık. Henüz hazırlık aşamasının çok başındayız" açıklamasında bulundu.

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 5

Öte yandan, geçtiğimiz ekim ayında The Hollywood Reporter'a konuşan yönetmen,"Britney filmi hakkında çok fazla konuşamam, yıllardır bir Britney hayranıyım. Gösterilerinin çoğuna gittim ve her zaman örnek aldığım birisi oldu" demişti.

Spears'ın bir nesli temsil ettiğini belirten usta yönetmen "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var. Hikayede bizimle ilgili çok şey var. Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı - 6

Universal, Grammy ödüllü şarkıcının anı kitabının haklarını geçtiğimiz yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyondan fazla kopya satan) oldukça rekabetçi bir açık artırmada kazandı. Michelle Williams tarafından okunan ve Spears'ın giriş yazısıyla seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.

TELİF HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Hollywood'un ünlü isimleri telif hakları için sıraya girmişti. Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi. Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.

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