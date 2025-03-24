Britney Spears'ın çalkantılı hayatı film oluyor: Rol için sıraya giren isimler ortaya çıktı

Universal, Grammy ödüllü şarkıcının anı kitabının haklarını geçtiğimiz yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyondan fazla kopya satan) oldukça rekabetçi bir açık artırmada kazandı. Michelle Williams tarafından okunan ve Spears'ın giriş yazısıyla seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.



TELİF HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Hollywood'un ünlü isimleri telif hakları için sıraya girmişti. Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi. Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.



"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.