Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı"

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise merak konusu. Filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Jon M. Chu, film hakkında ilk kez konuştu.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor.

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 2

Şu sıralar "Wicked" filmiyle gündemde olan Jon M. Chu, merakla beklenen proje hakkında konuştu.

The Hollywood Reporter'a konuşan yönetmen, "Britney filmi hakkında çok fazla konuşamam, yıllardır bir Britney hayranıyım. Gösterilerinin çoğuna gittim ve her zaman örnek aldığım birisi oldu" dedi.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 3

"HENÜZ SENARYOYU YAZMADIK"

Spears'ın bir nesli temsil ettiğini belirten usta yönetmen "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var. Hikayede bizimle ilgili çok şey var. Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var" ifadelerini kullandı.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 4

Universal, Grammy ödüllü şarkıcının anı kitabının haklarını geçtiğimiz yıl ekim ayında yayımlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyondan fazla kopya satan) oldukça rekabetçi bir açık artırmada kazandı.

Michelle Williams tarafından okunan ve Spears'ın giriş yazısıyla seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 5

TELİF HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRMİŞLERDİ

Öte yandan Hollywood'un ünlü isimleri telif hakları için sıraya girmişti.

Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı" - 6

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.  Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.

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