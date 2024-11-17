Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı"
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise merak konusu. Filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Jon M. Chu, film hakkında ilk kez konuştu.
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor.
Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.