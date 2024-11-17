Britney Spears'ın hayatı film oluyor: "Bu hikaye düzgün bir şekilde anlatılmalı"

"HENÜZ SENARYOYU YAZMADIK"

Spears'ın bir nesli temsil ettiğini belirten usta yönetmen "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var. Hikayede bizimle ilgili çok şey var. Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var" ifadelerini kullandı.