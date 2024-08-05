Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu

TATE MCRAE

Britney Spears gibi küçük yaşlardan beri şov dünyasında boy gösteren ve daha önce Spears'ın en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu açıklayan Tate Mcrae, ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek ünlü isimlerden biri olabilir.