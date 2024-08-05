Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise şimdiden merak ediliyor. İşte Spears'ı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu...

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. 

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 2

Hazırlıkları süren filmin başrolünde kimin olacağı henüz açıklanmasa da Spears'a hayat verecek isim ile ilgili tahminler yapılmaya başlandı. People'ın haberine göre ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek ünlü isimler...

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 3

SABRINA CARPENTER

"Girl Meets World", "Tall Girl" gibi dizilerle tanınan oyuncu ve şarkıcı Sabrina Carpenter, filmin duyurulması ardından akla gelen ilk isimlerden biri oldu.

Öte yandan ünlü isim,  2023 yılındaki turnesinde Spears'ın "...Baby One More Time" şarkısını söylemişti.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 4

TATE MCRAE

Britney Spears gibi küçük yaşlardan beri şov dünyasında boy gösteren ve daha önce  Spears'ın en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu  açıklayan Tate Mcrae, ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek ünlü isimlerden biri olabilir.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 5

MILLIE BOBBY BROWN

Daha önce Spears'ı canlandırmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu açıklayan Millie Bobby Brown, proje için herkesin aklına gelen isimlerden biri oldu.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 6

SYDNEY SWEENEY

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Sydney Sweeney de Britney Spears'ı canlandırması muhtemel ünlüler arasında yer alıyor.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 7

BELLA THORNE

Son dönemde birçok bağımsız filmle tanınan Bella Thorne, gerek dış görünüşü gerek sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı hayranları tarafından Spears rolü için düşünüldü.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 8

DOVE CAMERON

Disney yıldızı Cameron, oyunculuk, müzik ve dans alanındaki geçmişi nedeniyle Spears rolü için düşünülen isimlerden biri.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 9

ELLE FANNING

Rol aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çene Elle Fanning, 2022'de Cadılar Bayramı'nda Spears gibi giyinmişti.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 10

FLORENCE PUGH

Son döenmde "Oppenheimer", "Midsommar", "Black Widow" gibi projelerle tanınan Pugh, Spears rolünü üstlenebilecek isimlerden biri olarak listede yer alıyor.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 11

GRACE VAN DIEN

Grace Van Dien de Spears'ın biyografik filminde rol alabilecek potansiyel bir oyuncu olarak gündeme geldi.

Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu - 12

MADELYN CLINE

Britney Spears rolü için bir diğer aday ise "Outer Banks" ve "Knives Out" rolleriyle dikkat çeken Madelyn Cline...

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