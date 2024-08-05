Britney Spears'ın hayatı film oluyor: Ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı ise şimdiden merak ediliyor. İşte Spears'ı canlandırabilecek 10 ünlü oyuncu...
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor.
Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak.