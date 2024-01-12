Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı
Britney Spears'ın hayatının bilinmeyenlerini anlattığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" New York Times’ın en çok satanları arasına girdi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti. Kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkmıştı.
24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitap 2 milyon satış rakamına ulaştı.