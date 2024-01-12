Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı

FİLM Mİ GELİYOR?

Öte yandan Hollywood'un ünlü isimlerinin telif hakları için şimdiden sıraya girdiği iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi bile. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

Shondaland Productions'ın sahibi olan Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza attı. Rhimes ayrıca Spears'ın 2002 yılında rol aldığı Crossroads filminin senaryosunu kaleme aldı.