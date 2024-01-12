Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı

Britney Spears'ın hayatının bilinmeyenlerini anlattığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" New York Times’ın en çok satanları arasına girdi.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı - 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti. Kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkmıştı.

24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitap 2 milyon satış rakamına ulaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı - 2

Kitap, New York Times’ın en çok satanları arasına girdi.

Spears "Kitabım ABD'de 2 milyondan fazla sattı! Beni ve hikayemi destekleyen tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı - 3

FİLM Mİ GELİYOR?

Öte yandan Hollywood'un ünlü isimlerinin telif hakları için şimdiden sıraya girdiği iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi bile. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

Shondaland Productions'ın sahibi olan Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza attı. Rhimes ayrıca Spears'ın 2002 yılında rol aldığı Crossroads filminin senaryosunu kaleme aldı.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı - 4

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz günlerde, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.  Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın" kitabı 2 milyondan fazla sattı - 5
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