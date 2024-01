Britney Spears'tan kesin karar: Müzik sektörüne asla dönmeyeceğim

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti.

Anı kitabının başarısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.