Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in
Jennifer Lopez, müzikm kariyerinin yanı sıra sinema kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. Eşi ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları filmin vizyon tarihi için gün sayan Lopez, bir Broadway klasiğinin sinemaya uyarlamasında da başrole hazırlanıyor.
Jennifer Lopez'in yeni filmi bir müzikal olacak. Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculuk yeteneğini de kanıtlayan 54 yaşındaki JLo, 2024'te yeni bir albüm ve yeni film filmle geliyor.
Latin kökenli Amerikalı yıldız, bir Broadway klasiğinin beyazperdeye uyarlamasıyla seyirci karşısına çıkacak.