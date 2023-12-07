Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in

Jennifer Lopez, müzikm kariyerinin yanı sıra sinema kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. Eşi ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları filmin vizyon tarihi için gün sayan Lopez, bir Broadway klasiğinin sinemaya uyarlamasında da başrole hazırlanıyor.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 1

Jennifer Lopez'in yeni filmi bir müzikal olacak. Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculuk yeteneğini de kanıtlayan 54 yaşındaki JLo, 2024'te yeni bir albüm ve yeni film filmle geliyor.

Latin kökenli Amerikalı yıldız, bir Broadway klasiğinin beyazperdeye uyarlamasıyla seyirci karşısına çıkacak. 

N-LIFE HABERLERİ

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 2

FİLM DAHA ÖNCE OSCAR KAZANDI

Lopez, "Örümcek Kadının Öpücüğü" (Kiss of the Spider Woman) adlı Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrolde yer alacak.

Müzikal, Manuel Puig'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanmıştı. 1985 yılında ilk kez sinemaya uyarlanan müzikal, Oscar kazanmıştı.

1993 yılında da müzikal tiyatro olarak Tony ödülünün sahibi olmuştu. 

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 3

Jennifer Lopez'li Broadway uyarlamasının yönetmen koltuğunda Bill Condon oturacak. Condon, Dreamgirls filmini yönetmiş, Chicago filminin de senaryosunu yazmıştı. Her iki film de Broadway gösterilerinin sinemaya uyarlanmış haliydi.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 4

"Örümcek Kadının Öpücüğü" (Kiss of the Spider Woman) filminde Lopez, Aurora karakterine hayat verecek. Aurora, hapis cezasına çarptırılan Luis Molina'nın yarattığı hayal ürünü bir karakterdir. Filmde Luis karakterini kimin oynayacağı henüz bilinmiyor. Variety dergisi, filmde bu rolü oynaması için yeni bir yüz arandığını belirtti.

Filmin nisan ayında başlayacak çekimleri New Jersey'de yapılacak.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 5

YENİ YILDA YENİ ALBÜM VE YENİ FİLM

Lopez, yeni yılda yeni albüm çıkaracağı müjdesini 25 Kasım'da, yani  2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan "This Is Me… Then" albümünün 20. yıl dönümünde verdi. Ünlü yıldız, 16 Şubat'ta çıkacak yeni albümüne "This Is Me… Now" adını verdi.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 6

"This Is Me… Now", Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek. Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2024’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 7

"This Is Me… Now", ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan "Dear Ben pt. II" ve "Midnight Trip to Vegas" isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.

Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için "Dear Ben" isimli bir şarkıya yer vermişti.

Broadway müzikalinin sinema uyarlamasında başrol Jennifer Lopez'in - 8

BEN AFFLECK İLE ORTAK PROJE

Ünlü şarkıcı bir de yeni albümüne özel "This Is Me… Now: The Film" projesini duyurdu. Lopez, filmin senaryosunu ise eşi Ben Affleck ile yazdı. Dijital platformda yayınlanacak olan film ile albüm 16 Şubat 2024'te yayınlanacak.

Filmin yayınlanan tanıtımında Ben Affleck'in yazdığı 24 Kasım 2002 tarihli bir not görülüyor. Notta "Aşk zor ama sen tatlısın. Hediye için teşekkürler. Umarım çiçekleri seversin. Hiç yetmez demiştin. Sana inanıyorum" ifadeleri yer alıyor.

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