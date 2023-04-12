Bruce Willis beyaz perdeye veda etti

Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle kariyerine veda eden Bruce Willis'in jübile filmi oldukça az izlendi. 'Hayalet Suikastçi'nin açılışı sadece 4.553 kişiyle gerçekleşti.

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Türkiye’de 1980’li yıllarda yayınlanan, "Mavi Ay" adlı TV dizisinde "David Addison" karakteriyle tanınan Bruce Willis, "Zor Ölüm" serisiyle ünlendi.

N-LIFE HABERLERİ

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Bruce Willis'e geçtiğimiz yıl beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

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Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Bruce Willis beyaz perdeye veda etti - 4

42 YILLIK KARİYERİNİN SON FİLMİ

Tüm bu yaşananların ardından Bruce Willis, hayranlarının karşısına son kez ‘Hayalet Suikastçi' ile çıktı.

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Willis'in jübile filminin küresel hasılatı henüz açıklanmamış olsa da Türkiye’de ilgi görmedi.

Filmin açılışı sadece 4.553 kişiyle gerçekleşti.

Bruce Willis beyaz perdeye veda etti - 6

Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.

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