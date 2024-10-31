Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül"

46 yaşındaki Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.