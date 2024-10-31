Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül"
Demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in eşi Emma Heming, aktörün sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.