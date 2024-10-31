Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül"

Demans hastalığıyla mücadele eden ve oyunculuğu bırakan Bruce Willis uzun süredir gözlerden uzak. Willis'in eşi Emma Heming, aktörün sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Oyuncunun eşi Emma Heming de bu isimlerden biri.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 3

46 yaşındaki Heming, Town and Country adlı dergiye verdiği röportajda Willis'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Heming "Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor, yanlış anlaşılıyor, bu yüzden sonunda bir tanıya varmak ve 'frontotemporal demans'ın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için çok önemliydi" dedi.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 4

ÇOCUKLARINDAN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Willis ile üç kız çocuğu sahibi olan Heming, aktörün hastalığını çocuklarından saklamadığını "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 5

Bir terapist ile görüşen Heming, "Bu hastalık kronik, sürekli ilerliyor ve ölümcül" dedi. Ancak Heming çocuklarıyla bu hastalığın ölümcül tarafı hakkında konuşmak istemediğini söylüyor.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 6

"BRUCE BUNU İSTEMEZDİ"

"Tedavisi yok. Çocuklarım, babalarının iyi olmayacağını biliyor. Babaları iyileşmeyecek bu nedenle onları bu farkındalıkla yetiştiriyorum" diyen Willis'in eşi "Demansın tüm ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailemiz için savaştığımı, biraz umut beslediğimi görecekler" diyerek sözlerini tamamladı.

Bruce Willis demansla mücadele ediyor: "Bu hastalığın tedavisi yok ve ölümcül" - 7

Emma Heming aynı zamanda Willis'in Demi Moore ile eviliğinden dünyaya gelen üç kızının üvey annesi.

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