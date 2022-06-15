BTS grubu dağılıyor mu?

ABD'deki Asya kökenlilerin daha çok temsil edilmesi ve Asyalılara yönelik nefret suçu ve dezenformasyon gündemiyle Beyaz Saray'a giden BTS, görüşme öncesi bir basın açıklaması yaptı.

Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung ve Jeon Jungkook olmak üzere yedi üyeden oluşan BTS, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ile kameralar karşısına geçti.