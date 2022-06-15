BTS grubu dağılıyor mu?

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 12:16 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 12:28
Güney Koreli müzik grubu BTS, grup olarak ‘ara verdiklerini’ açıkladı.
K-Pop fenomeni grup, bireysel kariyerlerine odaklanacaklarını ve bu nedenle bir süre ara vereceklerini açıkladı.
Küresel çapta büyük bir başarıya ulaşan grup, grubun yıl dönümü için düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı bu açıklamayla hayranlarını üzdü.
Ancak grubun temsilciliğini yapan Hybe, “ BTS ara vermiyor. Grup üyeleri bu dönemde daha çok bireysel projelerine odaklanacaklar” açıklamasını yaptı.
Güney Koreli pop müzik grubu BTS, yakın zamanda Beyaz Saray'da görüntülendi. Dünyanın en ünlü K-Pop grubu, ABD Başkanı Joe Biden ile Asyalılara yönelik nefret söylemi hakkında görüştü. Biden'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a giden grup, Biden ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
ABD'deki Asya kökenlilerin daha çok temsil edilmesi ve Asyalılara yönelik nefret suçu ve dezenformasyon gündemiyle Beyaz Saray'a giden BTS, görüşme öncesi bir basın açıklaması yaptı.
Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung ve Jeon Jungkook olmak üzere yedi üyeden oluşan BTS, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ile kameralar karşısına geçti.
Kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, geçen yıl 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan BTS'in ABD'li hayranları, Beyaz Saray önünde bekledi.