BTS'ten hayranlarına yeni albüm müjdesi

Müzik grubunun uluslararası düzeydeki popüleritesi düşünülerek 2020’de, askerlik planının ertelenmesine karar verilmiş ve grup üyelerinin askeri görevlerini 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti. Yapılan son açıklamaya göre grup üyelerinin 30 yaşına basar basmaz orduya katılması ve 18 aylık bir süre boyunca milli görevlerini yerine getirmesi bekleniyor. Grup üyelerinden Kim Seok-Jin'in gelecek kasım ayında 30 yaşına basacak olması bu durumla ilgili spekülasyonları artırmıştı.