BTS'ten hayranlarına yeni albüm müjdesi

BTS, ‘We Are Bulletproof’ (Kurşun Geçirmeziz) adını verdikleri yeni albümlerini 10 Haziran’da çıkaracaklarını duyurdu.

Grup, Coldplay ile ‘My Universe’ şarkısını çıkarmasının ardından, en son Temmuz 2021’de ‘Permission to Dance’ adlı şarkıyı sevenleriyle buluşturmuştu.

BTS, beşinci ve en son stüdyo albümü 'Be with Life Goes On’u ise Kasım 2020’de çıkarmıştı.