BTS'ten hayranlarına yeni albüm müjdesi

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 12:33
Güney Koreli dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS yeni albümle dönüyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan yedi kişilik grup, 'Permission To Dance On Stage' adını verdikleri Las Vegas konser serisinin son gününde albüm müjdesi verdi.
Grup, konser görüntülerinden oluşan 12 saniyelik videoda hem yeni albümün adını hem de çıkış tarihini açıkladı.
BTS, ‘We Are Bulletproof’ (Kurşun Geçirmeziz) adını verdikleri yeni albümlerini 10 Haziran’da çıkaracaklarını duyurdu.
Grup, Coldplay ile ‘My Universe’ şarkısını çıkarmasının ardından, en son Temmuz 2021’de ‘Permission to Dance’ adlı şarkıyı sevenleriyle buluşturmuştu.
BTS, beşinci ve en son stüdyo albümü 'Be with Life Goes On’u ise Kasım 2020’de çıkarmıştı.
Kendilerini BTS ARMY olarak adlandıran Güney Koreli grubun hayranları, yeni albüm müjdesinden sonra sevinçlerini sosyal medya gönderileriyle paylaştı. Grup, ayrıca 13 Haziran’da çıkışlarının dokuzuncu yılını kutlayacak.
RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook’tan (Jeon) oluşan BTS grubu, en son, üyelerinin askere gideceği haberleriyle gündeme gelmişti.
Müzik grubunun uluslararası düzeydeki popüleritesi düşünülerek 2020’de, askerlik planının ertelenmesine karar verilmiş ve grup üyelerinin askeri görevlerini 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti. Yapılan son açıklamaya göre grup üyelerinin 30 yaşına basar basmaz orduya katılması ve 18 aylık bir süre boyunca milli görevlerini yerine getirmesi bekleniyor. Grup üyelerinden Kim Seok-Jin'in gelecek kasım ayında 30 yaşına basacak olması bu durumla ilgili spekülasyonları artırmıştı.