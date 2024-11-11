Bu 10 filme dikkat! Oscar Ödülleri'nin en güçlü adayları açıklandı
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri'ne hangi filmlerin aday gösterileceği ise merak konusu oldu. BBC, Oscar yarışının öne çıkan adaylarını açıkladı. İşte 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...
Conclave
Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.