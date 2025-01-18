Bu evi görenler film platosu sanıyor: Hepsi aile yadigarı
Bursa'da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği binlerce antika eşyalarla 4 katlı evini adeta müzeye çevirdi. Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Nail, oradaki koleksiyonlarını da konteynırla getirerek evindeki koleksiyonlarına ekledi. Koleksiyonlarını birbirinden farklı konseptlerle sergileyen Nail'in evinde katalog çekimleri ve düğün öncesi çiftler tarafından dış çekim olarak kullanılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren ailesi ve yakın çevresinden antika eşyaları biriktirmeye başladı.