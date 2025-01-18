Bu evi görenler film platosu sanıyor: Hepsi aile yadigarı

''ÇOCUKKEN YAŞADIĞIM EVİ BURAYA TAŞIDIM''

Evindeki eşyaların tamamına yakınının ailesi ve yakınlarından yadigar olduğunu söyleyen Mehmet Nail, “İlk ve ortaokulu Türkiye'de, lise ve üniversiteyi Amerika Birleşik Devletleri'nde okudum. Orada 30 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptım, şimdi Bursa'da yaşıyorum. Çocukluktan itibaren hobi olarak biriktirdiğim eşyaları buradaki evime dizdim. Ortaya böyle bir koleksiyon çıktı. Daha sonra düğünler için gelin ve damatlar burada fotoğraf çekinmeye başladılar. Burada satın alınıp konulan pek bir şey yok. Hepsi aile yadigarı. Dedemden, anne ve babamdan kalan eşyalar bunlar. Bir kısmı komşularımın getirdikleri, bu şekilde biriktirdim. Çocukken yaşadığım evi olduğu gibi buraya taşıdım. Amerika'da video kulübümüz vardı. Oradaki eşyaları başka bir odaya taşıyarak oradaki hatıralarımı canlandırdım. Geçtiğimiz günlerde burada bir kısa film çekildi. Bazen katalog çekimleri yapılıyor. Gelin ve damatlar dış çekim için geliyor. Çok fazla halka açık değil, telefon gelirse randevulaşıyoruz” şeklinde konuştu.