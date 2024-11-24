Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor?
2012 yılında İsveçli sanatçılar Erika Magnusson ve Daniel Andersson, sinema tarihine damga vuran bir projeye imza attı. "Lojistik" isimli film, toplam 857 saat, yani 35 günlük süresiyle dünyanın en uzun filmi unvanını taşıyor. Peki, bu kadar uzun bir filmde ne anlatılıyor?
Erika Magnusson ve Daniel Andersson'un yazıp yönettiği 2012 İsveç yapımı Lojistik filmi, vizyona girdiği dönemde deneysel film olarak nitelendirilmiş ve gündem olmuştu.
Sebebi ise 857 saatlik (yaklaşık 35 gün) uzunluğuyla dünyanın en uzun filmi unvanını taşıması.
Peki film ne anlatıyor? İşte dünyanın en uzun filmi ile ilgili bilmeniz gerekenler.