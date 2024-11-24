Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor?

2012 yılında İsveçli sanatçılar Erika Magnusson ve Daniel Andersson, sinema tarihine damga vuran bir projeye imza attı. "Lojistik" isimli film, toplam 857 saat, yani 35 günlük süresiyle dünyanın en uzun filmi unvanını taşıyor. Peki, bu kadar uzun bir filmde ne anlatılıyor?

Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor? - 1

Erika Magnusson ve Daniel Andersson'un yazıp yönettiği 2012 İsveç yapımı Lojistik filmi, vizyona girdiği dönemde deneysel film olarak nitelendirilmiş ve gündem olmuştu.

Sebebi ise 857 saatlik (yaklaşık 35 gün) uzunluğuyla dünyanın en uzun filmi unvanını taşıması.

Peki film ne anlatıyor? İşte dünyanın en uzun filmi ile ilgili bilmeniz gerekenler.

N-LIFE HABERLERİ

Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor? - 2

KONU BASİT, AMA ETKİLEYİCİ

Bir adım sayar düşünün... İsveç’te bir mağazada satılan bu cihaz, aslında dünyanın öbür ucundan, Çin’den geliyor. Lojistik filmi, bu adım sayarın üretildiği fabrikaya doğru yaptığı "tersine yolculuğu" anlatıyor. Ürünün tedarik zincirini baştan sona gerçek zamanlı olarak izleyiciye aktarıyor.

Filmin IMDb özetinde, "Ters kronolojik sırayla bir pedometrenin üretim döngüsü" yazıyor. 

Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor? - 3

Filmde hiçbir sahne hızlandırılmıyor, kesilmiyor. Her aşama olduğu gibi gösteriliyor: limanlar, kamyonlar, fabrikalar... İzleyiciler, bir ürünün raflara gelene kadar geçirdiği zahmetli yolculuğun her anına tanık oluyor.

Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor? - 4

Magnusson ve Andersson'un projeyle ilgili  hedeflerinin basit olduğunu şöyle aktarıyor; "Tüketim alışkanlıklarımızın arkasındaki görünmeyen dünyayı göstermek. Ürünlerin market raflarına ne kadar zahmetli süreçlerden geçerek geldiğini, çoğumuz fark etmiyoruz"

Bu filmi bitirmek 35 gün sürüyor: Dünyanın en uzun filmi ne anlatıyor? - 5

35 günlük süresiyle bir sinema salonunda izlenmesi neredeyse imkânsız. Ancak çeşitli sanat galerilerinde ve özel gösterimlerde izleyiciyle buluştuğunda, tüketim kültürüne dair güçlü bir farkındalık yaratıyor.

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