Bu sanatı Türkiye'de çok az kişi biliyor: Elim yansa da devam ediyorum
Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nin en genç katılımcısı olan 15 yaşındaki Egemen Dönertaş, annesinden görüp başladığı cam sanatını gelecekte mesleği haline getirmek ve kendi atölyesini kurmak istiyor.
Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nin en genç katılımcısı olan 15 yaşındaki Egemen Dönertaş, annesinden görüp başladığı cam sanatını gelecekte mesleği haline getirmek ve kendi atölyesini kurmak istiyor.