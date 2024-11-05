Bu sanatı Türkiye'de çok az kişi biliyor: Elim yansa da devam ediyorum

''ELİM YANSA DA DEVAM EDİYORUM''

Genç cam sanatçısı Egemen Dönertaş, “Annemin atölyesi var, orada başladım. Ben 7 yaşındayken annem Cam Cadısı Atölyesi'ni kurdu. 1 sene onu gözlemledim ve sonra kendim başladım, şimdi bunu devam ettiriyorum. Annemi görünce ben de denemek istedim. O ilk başta, ‘Hayır, olmaz' dedi, sonra da dikkat etmem şartıyla buna izin verdi. İlk olarak bir boncuk yaptırdı, çok sevdim. Sadece 1 kere büyük yanığım oldu. Yansa da çok bir acı hissetmiyorum artık. Elim yansa da bunun sevgisiyle hala devam ediyorum. Bu festivalde de en genç katılımcıyım. Vatandaşlar beni görünce çok şaşırıyorlar. Arkadaşlarım, kendi çevrem de ilk başta inanmıyorlar ancak görünce bayağı etkileniyorlar" dedi.