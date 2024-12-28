Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda

EN SEVDİĞİ TARANTINO FİLM

Tarantino'nun Villeneuve'ün "Dune" filmlerini izlemeye gerek duymadığını söyledikten sonra isimleri sık sık bir araya gelen ünlü yönetmenlerden Villeneuve, meslektaşının en sevdiği filmini açıkladı. Denis Villeneuve, en sevdiği Tarantino filminin "Pulp Fiction" olduğunu açıkladı.



Villeneuve, açıklamasında; "Pulp Fiction. İlk gösterime girdiğinde onu dolu bir salonda izlemiştim ve bugün bile o yeni sesin dünyaya gelişini görmenin heyecanını hatırlıyorum. Elbette daha önce Rezervuar Köpekleri filmi vardı ama ben onu izlememiştim" ifadelerini kullandı.



1994 yapımı Pulp Fiction, büyük beğeni kazanmış ve Tarantino'ya En İyi Senaryo dalında Oscar kazandırmıştı.



KARİYERİNİN EN RİSKLİ FİLMİNİ AÇIKLADI



Öte yandan, Villeneuve, başrollerini Harrison Ford ve Ryan Gosling'in paylaştığı 2017 yapımı "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"nı (Blade Runner 2049) kariyerinin en riskli filmlerinden biri olarak gördüğünü açıklamıştı.