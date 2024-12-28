Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, set kurallarıyla gündeme geldi.
Dune serisi, Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Denis Villeneuve, Los Angeles Times'a verdiği röportajda film setlerindeki bazı kurallardan bahsetti.
"Yapay zeka devreleri gibi davranıyoruz Birbirimizden kopuyoruz ve toplum bazı açılardan çöküyor. Bu korkutucu" diyen yönetmen, setinde kimsenin telefon kullanmasını istemediğini söyledi.