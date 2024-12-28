Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, set kurallarıyla gündeme geldi.

Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda - 1

Dune serisi, Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Denis Villeneuve, Los Angeles Times'a verdiği röportajda film setlerindeki bazı kurallardan bahsetti.

"Yapay zeka devreleri gibi davranıyoruz Birbirimizden kopuyoruz ve toplum bazı açılardan çöküyor. Bu korkutucu" diyen yönetmen, setinde kimsenin telefon kullanmasını istemediğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda - 2

"UYUŞTURUCU GİBİ"

Christopher Nolan gibi setlerde telefon kullanılmasına sıcak bakmayan yönetmen "Telefonunuzdan herhangi bir bilgiye, herhangi bir şarkıya, herhangi bir kitaba erişebilmeniz gerçeğinde bağımlılık yaratan bir şey var. Bir uyuşturucu gibi" ifadelerini kullandı.

Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda - 3

NEDEN İZİN VERMİYOR?

Yönetmen telefon kullanılmasına neden izin vermediğini şu sözlerle ifade etti:

“Sinema bir varlık eylemidir. Bir ressam resim yaparken, tuvale koyduğu renge kesinlikle odaklanmalıdır. Bir dansçı bir hareket yaptığında da aynı şey geçerlidir. Bir film setinde de, bunu bir ekiple yapmalısınız ve herkes odaklanmalı ve tamamen anda olmalı, birbirini dinlemeli. Bu yüzden benim setimde de cep telefonları yasak. Çekimlerin ilk gününden itibaren. Yasak."

Bu sette telefon yasak! Hollywood yıldızları bu kurala uymak zorunda - 4

EN SEVDİĞİ TARANTINO FİLM

Tarantino'nun Villeneuve'ün "Dune" filmlerini izlemeye gerek duymadığını söyledikten sonra isimleri sık sık bir araya gelen ünlü yönetmenlerden Villeneuve, meslektaşının en sevdiği filmini açıkladı. Denis Villeneuve, en sevdiği Tarantino filminin "Pulp Fiction" olduğunu açıkladı.

Villeneuve, açıklamasında; "Pulp Fiction. İlk gösterime girdiğinde onu dolu bir salonda izlemiştim ve bugün bile o yeni sesin dünyaya gelişini görmenin heyecanını hatırlıyorum. Elbette daha önce Rezervuar Köpekleri filmi vardı ama ben onu izlememiştim" ifadelerini kullandı.

1994 yapımı Pulp Fiction, büyük beğeni kazanmış ve Tarantino'ya En İyi Senaryo dalında Oscar kazandırmıştı.

KARİYERİNİN EN RİSKLİ FİLMİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, Villeneuve, başrollerini Harrison Ford ve Ryan Gosling'in paylaştığı 2017 yapımı "Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"nı (Blade Runner 2049) kariyerinin en riskli filmlerinden biri olarak gördüğünü açıklamıştı.

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