Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı"

"Benimle Oynama", "Komple" ve "Yaşandı Bitti" gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Burak Kut, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında unutulmaz bir şova imza attı. Kut, sosyal medyadan gelen övgülere yanıt verdi.

Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı" - 1

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Burak Kut'un performansı seyirciyi ve jürileri adeta büyüledi!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahnede inanılmaz şova imza atan Burak Kut sosyal medyada gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı" - 2

"HAFIZALARDA YER EDECEK BİR GÖSTERİ HAZIRLAMALIYIM"

Burak Kut, program davetinin gece yarısı Acun Ilıcalı’dan gelen bir telefonla gerçekleştiğini açıkladı. Kut sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeler, kullandı:

"Dün geceden beri yazıp gönderdiğiniz saymayacağım kadar çok güzel yorumlarınıza cevaben... Bir gece yarısı Acun Ilıcalı ağabeyin, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet için araması akabinde, aklıma ilk düşen fikir içimde ilk uyanan duygu 'Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım' oldu. Nasıl olur diye soranlara; Öncelikle dinlediğiniz unutulmaz şarkıların sözünü müziğini yazan, düzenlemelerini yapan harika müzisyen dostlarım sayesinde oldu."

Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı" - 3

"DERS DEĞİL DE İLHAM VEREBİLDİYSEM NE MUTLU"

Usta sanatçı sözlerine "Güldüren yorumlara cevaben; ders niteliğinde, nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor, bebeleri pisten aldı gibi yorumlara gülerek, takip edebildiğimce baktım... Ders değil de ilham verebildiysem ne mutlu. Yıllar içinde sahne performansını koruyup artırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor" diye devam etti.

Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı" - 4

"BEBELER DE PİSTTE KALMALI"

Burak Kut açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ek olarak bebeler de pistte kalmalı bence. Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebe idim çünkü. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce… Defalarca teşekkür ederiz yazmışsınız. Asıl ben teşekkür ederim. Bu vesileyle, her zaman sizlerin gösterdiği, sevgiye, saygıya, ilgiye layık olabilmek için yanıp tutuşan yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz. Eksik olmayınız sağ olunuz, var olunuz, nur olunuz."

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