Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı"
"Benimle Oynama", "Komple" ve "Yaşandı Bitti" gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Burak Kut, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında unutulmaz bir şova imza attı. Kut, sosyal medyadan gelen övgülere yanıt verdi.
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Burak Kut'un performansı seyirciyi ve jürileri adeta büyüledi!
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahnede inanılmaz şova imza atan Burak Kut sosyal medyada gündem oldu.