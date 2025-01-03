Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu! "Bebeler de pistte kalmalı"

"HAFIZALARDA YER EDECEK BİR GÖSTERİ HAZIRLAMALIYIM"

Burak Kut, program davetinin gece yarısı Acun Ilıcalı’dan gelen bir telefonla gerçekleştiğini açıkladı. Kut sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeler, kullandı:



"Dün geceden beri yazıp gönderdiğiniz saymayacağım kadar çok güzel yorumlarınıza cevaben... Bir gece yarısı Acun Ilıcalı ağabeyin, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet için araması akabinde, aklıma ilk düşen fikir içimde ilk uyanan duygu 'Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım' oldu. Nasıl olur diye soranlara; Öncelikle dinlediğiniz unutulmaz şarkıların sözünü müziğini yazan, düzenlemelerini yapan harika müzisyen dostlarım sayesinde oldu."