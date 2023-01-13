Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı

"BÖYLE BİR SON DURAKTA BULUŞMAK ÇOK ACI"

Müzisyen Selami Şahin de "Çok eski dostum, birlikte çok şarkı okuduk. Biz çok buluşurduk, yemek yerdik gezerdik. Benden de çok beste okudu. Kalbi yüreği çok güzel insan" diye konuştu. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise "Çok ortak anımız vardı. Unkapanı İMÇ'de yan yana birlikteydik albümler yaparken, şarkıları hazırlarken saatler boyunca bazen sabaha kadar olduğumuz anlarımız çoktur. Acılı kederli neşeli günlerinde beraber olmuşuzdur. Böyle bir son durakta buluşmak çok acı" dedi.