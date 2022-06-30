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Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 09:21 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 09:34

Büyük gözlü çocuk tablolarıyla tanınan Amerikalı sanatçı Margaret Keane hayatını kaybetti. Keane'nin eşi yıllarca bu tabloları kendisinin yaptığını iddia etmişti.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 1

2014 yapımı ‘Big Eyes’ filmine konu olan hayat hikayesi ve büyük gözlü çocuk tablolarıyla ünlenen ABD’li sanatçı Margaret Keane, 94 yaşında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 2

1950’li ve 1960’lı yıllarda oldukça büyük bir popülerite kazanan tablolar, ilk zamanlar Kane’in eşi Walter Keane’in eserleri olarak biliniyordu.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 3

YILLARCA KENDİ TABLOLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yıllarca tablolar için övgü alan Walter Keane, tabloların asıl sahibinin eşi Margaret olduğunu sakladı.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 4

EŞİNE DAVA AÇTI

1986 yılında eski eşine dava açan ve tabloların kendisine ait olduğunu söyleyen Margaret Keane, davayı kazanarak tüm tabloların kendi eseri olduğunu kanıtladı.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 5

ZORLA TABLO YAPTIRDI

Eşinin Margaret’ı günde 16 saat boyunca çalıştırdığı ve evde olmadığı zamanlarda bile arayıp baskı uyguladığı biliniyor.

Büyük gözlü çocuk tablolarının sahibi Margaret Kane hayatını kaybetti - 6

2014 yılında Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Big Eyes’ filmi, Margaret Keane’nin hayatını konu alıyor. Filmin başrollerinde Amy Adams ve Christopher Waltz yer alıyor. Film, BAFTA Ödülleri'nde iki adaylık kazanmıştı.

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