Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda

Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 6 filminden fotoğraflar yayınlandı. Merakla beklenen proje 2 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak.

Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 1

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar geldi.


Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 2

2010 yılından bu yana artan bir ivmeyle seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran ‘Çakallarla Dans’ Türk sinemasının en uzun aktif serisi olmakla beraber ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam ediyor.


Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 3

Başroller Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz altıncı macerada da yeniden bir arada.


Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 4

12 yıla altı film sığdırmayı başaran ekip, 2 Aralık’ta bu kez yurt dışına, Yunanistan’ın Kos Adası’na uzanan eğlenceli macerası yla bir kez daha seyirciyle buluşacak.


Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 5

Altıncı filmde ünlü oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor.


Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda - 6

‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var. Film 2 Aralık’ta sinemalarda.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER