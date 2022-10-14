Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar: 2 Aralık'ta vizyonda

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı Çakallarla Dans 6'dan yeni fotoğraflar geldi.
2010 yılından bu yana artan bir ivmeyle seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran ‘Çakallarla Dans’ Türk sinemasının en uzun aktif serisi olmakla beraber ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam ediyor.
Başroller Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz altıncı macerada da yeniden bir arada.
12 yıla altı film sığdırmayı başaran ekip, 2 Aralık’ta bu kez yurt dışına, Yunanistan’ın Kos Adası’na uzanan eğlenceli macerası yla bir kez daha seyirciyle buluşacak.
Altıncı filmde ünlü oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor.
‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var. Film 2 Aralık’ta sinemalarda.