Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı.
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın satış rekoru kırmasınından ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor.
Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni belli oldu.