Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi. Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.