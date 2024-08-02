Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı.

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın satış rekoru kırmasınından ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor.

Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor - 2

"Wicked" filminin yönetmeni Jon M. Chu, Spears'ın hayatını konu alan filmi yönetecek. Marc Platt ise filmin yapımcılığını üstlenecek.

Pop yıldızı konuyla ilgili sosyal medya hesabından "gizli bir proje" üzerinde çalıştığını ve en sevdiği filmleri yapan Platt ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor - 3

Universal, Grammy ödüllü şarkıcının anı kitabının haklarını (geçtiğimiz Ekim ayında yayımlanan ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyondan fazla kopya satan) oldukça rekabetçi bir açık artırmada kazandı.

Michelle Williams tarafından okunan ve Spears'ın giriş yazısıyla seslendirilen sesli kitap, Simon & Schuster tarihinin en hızlı satan kitabı oldu.

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor - 4

TELİF HAKLARI İÇİN SIRAYA GİRMİŞLERDİ

Öte yandan Hollywood'un ünlü isimleri telif hakları için sıraya girmişti.

Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi. Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

Pop yıldızı Britney Spears'ın hayatı film oluyor - 5

"MÜZİK SEKTÖRÜNE ASLA DÖNMEYECEĞİM"

YIldız geçtiğimiz aylarda, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.  Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.

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