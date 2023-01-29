Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti

Can Bonomo, yeni projesi Sustum'u şöyle anlattı:

''Sustum, çağımızın melankoli frekansına uyumlanmış, anksiyatik bir adamın kısa hikayesi gibi oldu. Dünyanın yükünü sırtında taşıdığına kendini ikna etmiş, çıkış yolunu da tanıdığı, bildiği eski mutluluklarda arayan bir anti kahraman. Dönem dönem hepimizin bu kanala girdiğini ya da amiyane tabirle bu tuzaklara düştüğünü düşünüyorum. Dilerim dertleriniz bu şarkı kadar kısa sürsün. Hayat kısa ve pek şahane! Bu şarkının önümüzdeki mart ayında çıkarmayı planladığımız yeni albümün müzikal dokusunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum."