Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti

Can Bonomo’nun Sustum isimli yeni teklisine ait video klibini eşi Öykü Karayel yönetti.

Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti - 1

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo’nun Sustum isimli yeni teklisi ve video klibi yayınlandı.

Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti - 2

Söz ve müziği Can Bonomo'ya ve düzenlemesi Can Saban'a ait olan şarkıya çekilen klibin yönetmenliğini, başarılı oyuncu Öykü Karayel üstlendi.

Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti - 3

Benzinlikte geçen kısa film dokusundaki klipte Esra Ruşan, Beran Soysal ve Uğur Uzunel rol aldı.

Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti - 4

Can Bonomo, yeni projesi Sustum'u şöyle anlattı:

''Sustum, çağımızın melankoli frekansına uyumlanmış, anksiyatik bir adamın kısa hikayesi gibi oldu. Dünyanın yükünü sırtında taşıdığına kendini ikna etmiş, çıkış yolunu da tanıdığı, bildiği eski mutluluklarda arayan bir anti kahraman. Dönem dönem hepimizin bu kanala girdiğini ya da amiyane tabirle bu tuzaklara düştüğünü düşünüyorum. Dilerim dertleriniz bu şarkı kadar kısa sürsün. Hayat kısa ve pek şahane! Bu şarkının önümüzdeki mart ayında çıkarmayı planladığımız yeni albümün müzikal dokusunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum."

Can Bonomo'nun klibini Öykü Karayel çekti - 5

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER