Can Gürzap vefatının birinci yılında anıldı: Dünya çapında bir aktördü

"BANA KATTIKLARI İÇİN MİNNETTARIM"

Spiker ve sunucu Emre Buga, kendisinin de Gürzap'ın öğrencilerinden biri olduğunu vurgulayarak, hocasını anlatmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Gürzap ile çok güzel muhabbetleri olduğunu aktaran Buga, şunları kaydetti: Hem bir ağabey hem de bir baba gibiydi. Çok güzel tavsiyelerini, tecrübelerini dinledik. Harika zamanlar geçirdik ama bir yandan da bana şunu hatırlattı; şans, fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Tek başına gelmez. Dolayısıyla yollarımızın kesişmesi, bu fırsatlara hazırlıklı yakalanmam, bana öğrettikleri, bana kattığı her şey için minnettarım. Türk tiyatrosuna, sinemasına, dizi tarihine verdiği bütün emek için sonsuz şükran duyuyoruz. Ben babamı çok erken yaşta kaybettim. Can hocayı kaybettiğimde de inanın aynı acıyı yüreğimde hissettim ve hâlâ hissediyorum.