Can Gürzap vefatının birinci yılında anıldı: Dünya çapında bir aktördü
Usta oyuncu Can Gürzap, Aort anevrizması nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Gürzap vefatının birinci yılında unutulmadı. Ünlü isim için düzenlenen törene; oyuncu arkadaşları, dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu, oyuncu Can Gürzap'ın vefatının birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Gürzap'ın oyuncu arkadaşları, dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.