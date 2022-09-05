Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı

Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi dizileriyle tanınan Can Yaman, İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 32 yaşındaki oyuncu, 79. Venedik Film Festivali'ne katıldı.

Türkiye'deki oyunculuk kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen Yaman, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi.