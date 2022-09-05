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Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı

Haberler | 05.09.2022 - 16:37 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 16:42

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nin davetlisiydi. Ünlü aktör, Filming Italy L’International ödülünü aldığını sosyal medyadan duyurdu.

Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı - 1

Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi dizileriyle tanınan , İtalya'da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 32 yaşındaki oyuncu, 79. Venedik Film Festivali'ne katıldı.

Türkiye'deki oyunculuk kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen Yaman, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi. 

Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı - 2

Kariyerini İtalya'da sürdüren ünlü oyuncu, kırmızı halıda rol arkadaşı Francesca Chillemi ile yürüdü.

Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı - 3

Dolce & Gabbana imzalı takımlarla boy gösterdiği Venedik'te hayranlarından büyük ilgi gören Yaman, festival fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı - 4

Ünlü aktör 79. Venedik Film Festivali'nde 2022 Filming Italy L’International ödülünü aldığını da Instagram sayfasında duyurdu.

Can Yaman 79. Venedik Film Festivali'nden ödül aldı - 5

Can Yaman ile Francesca Chillemi ‘Viola Come Il Mare’ adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizi bu ay yayınlanacak.

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