Çanakkale'deki kazıda yaklaşık 3400 yıllık kurşun sapan taşı bulundu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazıda 3900 yıllık silindir mühür ve yaklaşık 3400 yıllık kurşun sapan taşı bulundu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Maydos Kilisetepe Höyüğü Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı başkanlığındaki ekip, ilçe merkezinde denize yakın bir bölümdeki kazıların 14'üncü yılında önemli bulgular elde etti.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sazcı, bu yılki kazı çalışmalarının temmuzda başladığını, eylül ayının ortasına kadar devam edeceğini söyledi.