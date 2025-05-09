Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar
78. Cannes Film Festivali'nde bu yıl Altın Palmiye Ödülü için 19 film yarışıyor. Festivalde Onursal Altın Palmiye Ödülü bu sene Robert De Niro'ya verilecek. Sinemanın en prestijli ödüllerinden olan Cannes bu sene hangi tarihte düzenlenecek? İşte, 2025 Cannes Film Festivali jüri üyeleri...
Prestijli ve gösterişli festivallerden Cannes, bu sene 78'incisi ile sevenlerinin karşısında olacak. Birbirinden başarılı yönetmenlerin yer alacağı festivalde Fatih Akın'ıın Amrum filmi de prömiyerde olacak. 78. Cannes Film Festivali detayları...