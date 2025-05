Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar

78. CANNES ADAYLARI

Alpha (Yön. Julia Ducournau)

Dossier 137 (Yön. Dominik Moll)

Eagles of the Republic (Yön. Tarik Saleh)

Eddington (Yön. Ari Aster)

Fuori (Yön. Mario Martone)

The History of Sound (Yön. Oliver Hermanus)

The Mastermind (Yön. Kelly Reichardt)

Nouvelle Vague (Yön. Richard Linklater)

La Petite Dernière (Yön. Hafsia Herzi)

The Phoenician Scheme (Yön. Wes Anderson)

Renoir (Yön. Chie Hayakawa)

Romería (Yön. Carla Simón)

The Secret Agent / O secreto agente (Yön. Kleber Mendonça Filho)

Sentimental Value (Yön. Joachim Trier)

A Simple Accident (Yön. Jafar Panahi)

Sirat (Yön. Oliver Laxe)

Sound of Falling (Yön. Mascha Schilinski)

Two Prosecutors (Yön. Sergei Loznitsa)

The Young Mother’s Home / Jeunes mères (Yön. Jean-Pierre ve Luc Dardenne)



Yarışma Dışı



Colours Of Time, Cedric Klapisch

Highest 2 Lowest, Spike Lee

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Christopher McQuarrie

Partir Un Jour, Amélie Bonnin - opening film

The Richest Woman In The World, Thierry Klifa

Vie Privée, Rebecca Zlotowsk



Prömiyer



Amrum, Fatih Akin

Connemara, Alex Lutz

The Disappearance Of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov

Orwell: 2+2=5, Raoul Peck

Splitsville, Mike Corvino

The Wave, Sebestian Lelio