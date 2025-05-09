Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar

78. Cannes Film Festivali'nde bu yıl Altın Palmiye Ödülü için 19 film yarışıyor. Festivalde Onursal Altın Palmiye Ödülü bu sene Robert De Niro'ya verilecek. Sinemanın en prestijli ödüllerinden olan Cannes bu sene hangi tarihte düzenlenecek? İşte, 2025 Cannes Film Festivali jüri üyeleri...

Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar - 1

Prestijli ve gösterişli festivallerden Cannes, bu sene 78'incisi ile sevenlerinin karşısında olacak. Birbirinden başarılı yönetmenlerin yer alacağı festivalde Fatih Akın'ıın Amrum filmi de prömiyerde olacak. 78. Cannes Film Festivali detayları...

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Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar - 2

CANNES FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

78. Cannes Film Festivali bu sene 13 - 24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Festival Cannes kentinde bir otelde düzenlenecek.

Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar - 3

78. CANNES ADAYLARI

Alpha (Yön. Julia Ducournau)
Dossier 137 (Yön. Dominik Moll)
Eagles of the Republic (Yön. Tarik Saleh)
Eddington (Yön. Ari Aster)
Fuori (Yön. Mario Martone)
The History of Sound (Yön. Oliver Hermanus)
The Mastermind (Yön. Kelly Reichardt)
Nouvelle Vague (Yön. Richard Linklater)
La Petite Dernière (Yön. Hafsia Herzi)
The Phoenician Scheme (Yön. Wes Anderson)
Renoir (Yön. Chie Hayakawa)
Romería (Yön. Carla Simón)
The Secret Agent / O secreto agente (Yön. Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value (Yön. Joachim Trier)
A Simple Accident (Yön. Jafar Panahi)
Sirat (Yön. Oliver Laxe)
Sound of Falling (Yön. Mascha Schilinski)
Two Prosecutors (Yön. Sergei Loznitsa)
The Young Mother’s Home / Jeunes mères (Yön. Jean-Pierre ve Luc Dardenne)

Yarışma Dışı

Colours Of Time, Cedric Klapisch
Highest 2 Lowest, Spike Lee
Mission: Impossible - The Final Reckoning, Christopher McQuarrie
Partir Un Jour, Amélie Bonnin - opening film
The Richest Woman In The World, Thierry Klifa
Vie Privée, Rebecca Zlotowsk

Prömiyer

Amrum, Fatih Akin
Connemara, Alex Lutz
The Disappearance Of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov
Orwell: 2+2=5, Raoul Peck
Splitsville, Mike Corvino
The Wave, Sebestian Lelio

Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali jürisi ve adaylar - 4

CANNES FİLM FESTİVALİ JÜRİSİ

Bu sene festivalin jüri başkanlığını Juliette Binoche üstlenecek. Jüriye Halle Berry , Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leila Slimani,  Jeremy Strong, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi ve Hong Sangsoo katılacak.

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