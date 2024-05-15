Cannes Film Festivali başladı
Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali dün başladı. Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış töreni yıldızlar geçidine sahne oldu. İşte Cannes Film Festivali'nin ilk gününden yansıyan kareler...
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı. Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale Messi adlı köpek damga vurdu.