Cannes Film Festivali başladı

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali dün başladı. Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış töreni yıldızlar geçidine sahne oldu. İşte Cannes Film Festivali'nin ilk gününden yansıyan kareler...

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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı. Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale Messi adlı köpek damga vurdu.

77. CANNES FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİ

N-LIFE HABERLERİ

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JÜRİ ÜYELERİ

Festivalin açılışını jüri üyeleri kırmızı halıda yürüyerek yaptı.

Dolunay Katilleri'nin yıldızı Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancisco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy jüri üyeleri arasında yer alıyor.

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Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı Kış Uykusu filminin senaristlerinden biri olan Ebru Ceylan da bu yıl Cannes'da jüri görevini üstleniyor.

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35 YIL SONRA CANNES'DA

Son olarak 1989 yılında Evil Angels a Cry in the Dark filmiyle Cannes Film Festivali'ne katılan Meryl Streep'e festivalde ödül verildi.

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Demir Leydi, Julie and Julia ve Mamma Mia gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

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"KARİYERİM BİTTİ SANMIŞTIM"

2 dakika boyunca ayakta alkışlanan oyuncu, sahnede duygusal anlar yaşadı.

1988 yılında Cannes'a gelen oyuncu, "O sırada 3 çocuklu bir anneydim. Neredeyse 40 yaşındaydım. Kariyerim bitti sanmıştım" dedi.

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MESSİ DAMGA VURDU

Geçtiğimiz yıl Altın Palmiye ödülünü kazanan Anatomie d'une Chute (Bir Düşüşün Anatomisi) filmindeki "performansıyla" övgü toplayan Messi adlı köpek ise kırmızı halının yıldızı olmayı başardı.

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AÇILIŞ FİLMİ

Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in "Bir Düşüşün Anatomisi" filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.

Festivalin açılışı Quentin Dupieux'nün Fransız komedi filmi "İkinci Perde" (Le deuxieme Acte) ile yapıldı.

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Prömiyere filmin yönetmeni Dupieux ve başrol oyuncuları Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon ve Raphaël Quenard katıldı.

Dupieux imzalı film, yaklaşık 4 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

İşte Cannes Film Festivali'nin ilk gününden yansıyanlar...

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Taylor Hill

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Meryl Streep

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Greta Gerwig

Cannes Film Festivali başladı - 13

Heidi Klum

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Eva Geeen

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