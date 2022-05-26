Cannes Film Festivali'nin 75'inci yıl kutlamasının mesajı: Sinema asla ölmeyecek!

Fremaux, sinemanın kalıcılığı ve Cannes'ın sinema deneyimini teşvik etmedeki önemi hakkında birkaç söz söyleyerek töreni açtı. “Sinema ölmedi! Sinema yaşıyor ve asla ölmeyecek!" diyen Fremaux, büyÜk alkış aldı.

Sahnede buluşan konuklar hep birlikte bir Cannes aile portresi için poz verdi.