Cannes Film Festivali'nin 75'inci yıl kutlamasının mesajı: Sinema asla ölmeyecek!

Haberler | 26.05.2022 - 07:07 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 07:15
Cannes Film Festivali'nin 75. yıl dönümü, önceki akşam dünyanın dört bir yanından gelen 120 oyuncu, yönetmen ve film yapımcısından oluşan davetlilerle kutlandı.
Sinema endüstrisinin tanınmış isimlerinin yer aldığı kutlamada ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da yerini aldı. Ceylan, kutlama öncesi kırmızı halıda Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa ile birlikte poz verdi.
75. yıl kutlamasında Jake Gyllenhaal, Paolo Sorrentino, Isabelle Huppert, Diane Kruger, Guillermo del Toro, Jacques Audiard, Melanie Laurent, Gael Garcia Bernal Nicolas Winding Refn gibi pek çok isim hazır bulundu.
Lumière Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte festivalin sanat şefi ve genel delegesi Thierry Frémaux ve Cannes Başkanı Pierre Lescure, sahneye yıldız oyuncuları ve yönetmenleri tek tek alkışlarla çağırdı.
Fremaux, sinemanın kalıcılığı ve Cannes'ın sinema deneyimini teşvik etmedeki önemi hakkında birkaç söz söyleyerek töreni açtı. “Sinema ölmedi! Sinema yaşıyor ve asla ölmeyecek!" diyen Fremaux, büyÜk alkış aldı.
Sahnede buluşan konuklar hep birlikte bir Cannes aile portresi için poz verdi.
Fotoğraf çekiminin ardından Garcia Bernal mikrofonu alıp del Toro ile birlikte José Alfredo Jiménez'in 'Ella' şarkısını seslendirdi.
Başta Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro olmak üzere sinemanın usta isimleri, günümüzde sinemanın karşı karşıya olduğu yeni zorlukları tartışmak için aynı gün erken saatlerde bir sempozyuma katıldı.
Gala töreninde kırmızı halıda boy gösteren yetenekler arasında 'Crimes of the Future' ekibinden Kristen Stewart, Lea Seydoux, Viggo Mortensen ve David Cronenberg de vardı.
75. yıl kutlamasının ardından Louis Garrel'in 'L’innocent' filminin gösterimi gerçekleştirildi.
İşte kutlama öncesi kırmızı halıdan yansıyanlar...
Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, Polonyalı model Malgosia Bela, Amerikalı oyuncu ve yönetmen Maggie Gyllenhaal, Amerikalı oyuncu Peter Sarsgaard, Kanadalı yönetmen David Cronenber
Bella Hadid
Jake Gyllenhaal
Paolo Sorrentino
Isabelle Huppert
Maggie Gyllenhaal ve Isabelle Huppert
Diane Kruger ve Norman Reedus