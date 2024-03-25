77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor?
Dünya yıldızları, ilk kez görücüye çıkan filmleri ve tartışmalarıyla Cannes Film Festivali 77. yılına girmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta başlayacak festivalle ilgili yeni haberse "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin dünya prömiyerini yapacak olması. Peki bu yıl Cannes Festivali'nde bizi neler bekliyor?
Mayıs demek sinema dünyası için Cannes Film Festivali demek. 14 Mayıs'ta başlayacak festivalle ilgili yeni haberse "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin dünya prömiyerini yapacak olması.
Dünya yıldızları, ilk kez görücüye çıkan filmleri ve tartışmalarıyla Cannes Film Festivali 77. yılına girmeye hazırlanıyor.