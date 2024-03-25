77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor?

George Miller imzalı "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" Cannes'da dünya prömiyerini gerçekleştirecek.



Bundan tam 9 yıl önce yine Cannes'da gösterilen “Mad Max: Fury Road”un ardından bir kez daha Cannes'a konuk olan George Miller bu kez , Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth ile boy gösterecek.