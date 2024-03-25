77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor?

Dünya yıldızları, ilk kez görücüye çıkan filmleri ve tartışmalarıyla Cannes Film Festivali 77. yılına girmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta başlayacak festivalle ilgili yeni haberse "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin dünya prömiyerini yapacak olması. Peki bu yıl Cannes Festivali'nde bizi neler bekliyor?

77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? - 1

Mayıs demek sinema dünyası için Cannes Film Festivali demek. 14 Mayıs'ta başlayacak festivalle ilgili yeni haberse "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin dünya prömiyerini yapacak olması.

Dünya yıldızları, ilk kez görücüye çıkan filmleri ve tartışmalarıyla Cannes Film Festivali 77. yılına girmeye hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? - 2

George Miller imzalı "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" Cannes'da dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Bundan tam 9 yıl önce yine Cannes'da gösterilen “Mad Max: Fury Road”un ardından bir kez daha Cannes'a konuk olan George Miller bu kez , Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth ile boy gösterecek.

77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? - 3

96. Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen adayları arasına giremeyen Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig'in kırık kalbini Cannes heyeti iyileştirdi.

Festivalin jüri başkanlığı görevine getirilen 40 yaşındaki Gerwig, Cannes Festivali'nde Jüri Başkanlığı görevini üstlenen ilk Amerikalı kadın yönetmen olmasının yanı sıra; 1966'da bu görevi henüz 31 yaşındayken üstlenen Sofia Loren'den sonra en genç jüri başkanı olacak.

77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? - 4

Festivalin başlamasına daha zaman var ancak yarışma ve yarışma dışı seçkiyle ilgili bazı tahminler yapılmaya başlandı.

Francis Ford Coppola'nın hayatımın projesi dediği "Megalopolis" ile 93 yaşındaki Clint Eastwood'un son filmi "2 Numaralı Jüri Üyesi" festivalde yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.

77. Cannes Film Festivali'nde bizi neler bekliyor? - 5

David Cronenberg, François Ozon ve Pablo Larrain gibi Cannes'ın sevdiği yönetmenlerin de seçkide yeni filmleriyle yer alacağı söyleniyor.

Tüm bu soruların cevabı  ise ödül başvuruları için son başvuru tarihi olarak belirlenen 11 Nisan'da cevap bulacak.

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